Susan Boyle a egalat un record al trupelor The Beatles şi Monkees

Cântăreaţa Susan Boyle, cunoscută în toată lumea datorită participării la concursul TV Britain\'s Got Talent, a egalat un record vechi de peste 40 de ani al trupelor The Beatles şi Monkees, după ce albumele ei au ajuns, de două ori în acelaşi an, pe locul 1 în topurile din Marea Britanie şi SUA. Performanţa a fost stabilită cu albumele “I Dreamed a Dream”, care în SUA s-a vândut în peste 700.000 de exemplare în prima săptămână de la lansare şi “The Gift”, cel mai nou disc al artistei, vândut în 318.000 de exemplare în şapte zile. “Este uimitor! Niciodată nu m-am simţit atât de fericită”, a declarat Boyle.

În 1967, trupa americană Monkees a reuşit de două ori performanţa de a fi simultan prima în topurile muzicale din SUA şi Marea Britanie, iar britanicii de la The Beatles au reuşit acelaşi lucru, doi ani mai târziu.