Susan Boyle, de trei ori în Cartea Recordurilor

Cântăreaţa scoţiană, devenită celebră după apariţiile sale în emisiunea de televiziune Britain\'s Got Talent, a stabilit trei recorduri muzicale şi a fost înscrisă în Guinness World Records. Susan Boyle, o scoţiană casnică în vârstă de 49 de ani, a ieşit din anonimat în aprilie 2009, cu ocazia emisiunii de televiziune Britain\'s Got Talent. Deşi s-a clasat pe locul al doilea în finală, Susan Boyle a devenit un adevărat star, mai întâi pe YouTube, iar apoi în toată lumea. Aproape 100 de milioane de internauţi au dorit să vadă clipul postat pe internet în care această femeie de aproape 50 de ani, cu o prezenţă fizică departe de alura unui star, dar cu o voce de înger, a interpretat remarcabil câteva partituri din musicalul “Les Miserables”.

Susan Boyle a declarat că este o adevărată onoare să apară în celebra carte a recordurilor. “Obişnuiam să citesc această carte atunci când eram fetiţă. Nu am visat niciodată că într-o bună zi voi figura şi eu în Guinness Book of Records. Tot ce am vrut a fost doar să cânt. E într-adevăr ceva extraordinar”, a declarat artista. Albumul ei de debut, intitulat “I Dreamed a Dream”, a fost desemnat cel mai rapid vândut material discografic al unei cântăreţe britanice şi a înregistrat cele mai mari vânzări în prima săptămână, pentru un album lansat de un artist britanic debutant. Acest material discografic s-a vândut în 411.820 de copii în prima săptămână, în Marea Britanie, depăşind cu aproape 50.000 de copii precedentul record, stabilit în 2006, de grupul Arctic Monkeys, cu “Whatever People Say I Am, That\'s What I\'m Not”. Susan Boyle a fost desemnată, totodată, persoana cea mai în vârstă al cărei album de debut a ajuns pe prima poziţie în topul britanic. Cântăreaţa scoţiană avea 48 de ani în momentul în care materialul “I Dreamed A Dream” a ajuns în fruntea topului britanic, doborând precedentul record stabilit, în 1998, de Jane McDonald, care avea pe atunci 35 de ani.

Alţi cântăreţi incluşi în Guinness World Records sunt Tom Jones, desemnat cel mai în vârstă artist care a avut un single ajuns nr. 1 şi Lady Gaga, desemnată femeia care a generat cele mai multe căutări pe internet.