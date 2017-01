Susan Boyle domină cumpărarea de discuri pe Internet

O cântăreaţă amatoare care a participat la concursul de televiziune Britain\'s Got Talent are cele mai multe precomenzi pentru discuri din istoria retailer-ului online Amazon, întrecând nume mari ca Take That sau Norah Jones. Albumul se intitulează “I Dreamed a Dream” şi va fi lansat pe 23 noiembrie. Susan Boyle, care lucrează la o biserică din Scoţia, a devenit celebră pe Internet, deşi nu a câştigat concursul de talente organizat în Marea Britanie. “În urmă cu opt luni, nimeni nu ştia de Susan Boyle, iar acum are cele mai multe precomenzi din istoria site-ului. Este incredibil, se pare că a câştigat inimile britanicilor, pe ale americanilor şi chiar ale amatorilor de muzică din întreaga lume”, spune şeful direcţiei de achiziţii a amazon.co.uk, Julian Monaghan.

Susan Boyle, care la vârsta de 49 de ani şi-a atras fani ca actriţa Demi Moore sau Elaine Paige, este- în viaţa de zi cu zi- o persoană simplă, cu o inteligenţă sub medie, după cum singură mărturiseşte. “În şcoală mâncam bătaie de la profesori pentru că învăţam cu dificultate şi înţelegeam greu. Mereu m-am simţit exclusă de un sistem grăbit. Pe vremea mea, profesorii nici nu ştiau să se ocupe de copiii cu dizabilităţi ca acum”, a declarat cea care a ieşit din anonimat datorită emisiunii Britain\'s Got Talent.