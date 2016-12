Susan Boyle va lansa un nou album

Cântăreaţa scoţiană Susan Boyle, devenită o celebritate internaţională după participarea la o emisiune concurs de la o televiziune britanică, va scoate, în luna noiembrie, un nou album, intitulat ”Someone to Watch over Me”. Acest album, cel de-al treilea înregistrat în trei ani, va fi lansat pe data de 1 noiembrie în SUA, Canada, Japonia şi Australia şi şase zile mai târziu în Marea Britanie şi Franţa. Solista a prezentat un prim extras de pe acest album, miercuri, la emisiunea America\'s Got Talent, echivalentul emisiunii britanice la care s-a lansat.

Susan Boyle, în vârstă de 50 de ani, a ieşit din anonimat graţie participării la emisiunea Britain\'s Got Talent, unde a interpretat piesa ”I Dreamed a Dream”. Primele sale două albume, intitulate ”I Dreamed a Dream”, respectiv ”The Gift” s-au vândut în peste 14 milioane de exemplare în întreaga lume şi au ocupat locul întâi în topurile muzicale din mai multe ţări. LP-ul ”I Dreamed a Dream” este chiar cel mai vândut album din lume în 2009.