Susan Boyle va lansa un volum de memorii

Devenită un adevărat star mondial, graţie emisiunii de televiziune Britain\'s Got Talent, Susan Boyle va scrie un volum de memorii ce va fi lansat în toamna acestui an. Acest volum autobiografic va prezenta rapida ascensiune a cântăreţei scoţiene către statutul de celebritate, care a început odată cu interpretarea piesei ”I Dreamed A Dream” în cadrul emisiunii Britain\'s Got Talent, difuzată de postul ITV, ce a generat ulterior milioane de vizionări pe site-ul YouTube. ”Voi scrie această carte şi voi încerca să arăt că nu trebuie să judeci o carte după copertele ei şi sper că acest lucru va fi folositor şi altor oameni”, a declarat cântăreaţa scoţiană. Volumul de memorii scris de Susan Boyle va purta titlul ”The Woman I Was Born To Be” şi va fi lansat în toamna acestui an.

Deşi Susan Boyle a fost învinsă în finala concursului de trupa de dansatori Diversity, faima ei nu a încetat să crească şi a devenit un adevărat fenomen la scară globală. Actriţa americană Demi Moore a mărturisit pe platforma de microblogging Twitter că este o mare admiratoare a cântăreţei scoţiene, care a fost invitată apoi şi în emisiunea celebrei realizatoare de televiziune Oprah Winfrey. Albumul de debut lansat de Susan Boyle a ajuns pe prima poziţie în topurile muzicale britanice şi americane.