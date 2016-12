Suspans total în cursa pentru Oscar

O COMPETIŢIE DESCHISĂ Filmul „Lincoln” de Steven Spielberg, considerat marele favorit la cea de-a 85-a gală Oscar, cu 12 nominalizări, este serios ameninţat de „Argo”, în regia lui Ben Affleck, încununat deja cu multe trofee, cu doar câteva zile înainte de o ceremonie care pare mai deschisă ca niciodată oricărui rezultat. Cei 5.856 de membri ai Academiei de film americane, care organizează gala premiilor Oscar din anul 1929, au avut timp să se gândească până marţi seară pentru a-i desemna pe fericiţii câştigători ai preţioaselor statuete, care vor fi decernate duminică, la Teatrul Dolby din Los Angeles. Dacă în ultimii ani reprezentanţilor Academiei de film americane li s-a putut reproşa faptul că alegerile lor au fost prea previzibile, situaţia este complet diferită în 2013, întrucât competiţia din mai multe categorii rămâne deschisă, începând cu categoria Cel mai bun lungmetraj.

Succesorul filmului francez „L`Artiste / The Artist”, a cărui victorie de anul trecut la gala Oscarurilor nu a făcut altceva decât să confirme pronosticurile unanime, pare că va fi decis în urma unui duel între „Lincoln” şi „Argo”, iar niciunul dintre aceste lungmetraje nu duce lipsă de atuuri pentru a câştiga această luptă. „Lincoln”, care a părut multă vreme favoritul natural în cursa pentru Oscar, are de partea lui cele 12 nominalizări primite şi prestigiul asociat cu subiectul peliculei, abolirea sclaviei de către cel mai venerat dintre preşedinţii americani şi cu regizorul său, Steven Spielberg, care însă nu a mai câştigat un premiu al Academiei americane din 1999, primit pentru „Saving Private Ryan / Salvaţi soldatul Ryan”. Cu „doar” şapte nominalizări la Oscar, Ben Afleck şi thrillerul său „Argo”, care prezintă rocambolesca misiune de salvare a unor diplomaţi americani în timpul Revoluţiei iraniene din 1979, au câştigat însă toate premiile importante din sezonul hollywoodian din acest an, Globul de Aur şi premiile decernate de Sindicatul actorilor americani, Sindicatul producătorilor americani, Sindicatul regizorilor americani şi Sindicatul scenariştilor americani, dar şi prestigiosul trofeu britanic BAFTA. „Argo” abordează gala Oscar de duminică seară dintr-o poziţie de forţă, în ciuda absenţei lui Ben Affleck la categoria Cea mai bună regie, unde trofeul ar urma să revină în mod logic lui Steven Spielberg, cu condiţia să nu-i sufle preţioasa statuetă Ang Lee, cu filmul său „Life of Pi / Viaţa lui Pi”, sau Michael Haneke, cu al său tulburător „Amour”.

PARIU PE FAVORIŢI La categoriile de interpretare, pentru care cursa pare în mod tradiţional decisă cu mai multe luni înainte, competiţia rămâne în acest an deschisă, cel puţin pentru două dintre ele. Desigur, nimic nu pare că va putea să îl împiedice pe britanicul Daniel Day-Lewis să intre în istoria Oscarurilor câştigând o a treia statuetă pentru Cel mai bun actor în rol principal pentru interpretarea lui extraordinară din filmul „Lincoln”. La rândul ei, Anne Hathaway ar urma să câştige în mod logic Oscarul pentru Cel mai bun rol secundar, graţie interpretării personajului Fantine din musicalul „Les Miserables”. Însă Oscarul pentru Cea mai bună actriţă în rol principal ar putea fi câştigat atât de Jennifer Lawrence, o văduvă dependentă de sex în comedia „Silver Linings Playbook / Scenariu pentru final fericit”, cât şi de Jessica Chastain, o analistă CIA care îl urmăreşte pe Osama ben Laden în „Zero Dark Thirty” şi de franţuzoaica Emmanuelle Riva, care face un rol bulversant jucând o femeie bolnavă aflată la sfârşitul vieţii în filmul „Amour” şi care va împlini vârsta de 86 de ani chiar în ziua în care se vor acorda premiile Academiei americane.

Competiţia pentru Oscarul la categoria Cel mai bun actor în rol secundar este şi ea una deschisă. La această categorie au fost nominalizaţi Alan Arkin („Argo”), Robert De Niro („Silver Linings Playbook”), Philip Seymour Hoffman („The Master”), Tommy Lee Jones („Lincoln”) şi Christoph Waltz („Django Unchained / Django dezlănţuit”). Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin pare să fie deja promis lungmetrajului „Amour”, regizat de austriacul Michael Haneke, care a făcut senzaţie cu cele cinci nominalizări primite şi care concurează pentru Austria. Compozitorul francez Alexandre Desplat, aflat la cea de-a cincea lui nominalizare la Oscar, dar care nu a câştigat niciodată acest trofeu, se află din nou în cursă, cu muzica din „Argo”, şi are mari şanse să îi urmeze în palmaresul acestei categorii compatriotului său Ludovic Bource, recompensat anul trecut pentru coloana sonoră a filmului „L`Artiste / The Artist”.

UN SPECTACOL PE CINSTE Gala premiilor Oscar va beneficia de umorul caustic al prezentatorului său principal, actorul şi regizorul Seth MacFarlane, care a regizat filmul „Ted”, o comedie cu un umor ireverenţios, în care unul dintre personaje este un urs din pluş, alcoolic şi fumător de marijuana. Ceremonia Oscarurilor din acest an, la care vedete precum Sandra Bullock, Nicole Kidman, Mark Wahlberg, Charlize Theron, Meryl Streep şi Jean Dujardin se numără printre celebrităţile invitate să înmâneze plicurile cu numele câştigătorilor, promite de altfel să fie şi o gală foarte muzicală, graţie prestaţiilor ce vor fi oferite de nume mari din această industrie, precum Adele, Norah Jones şi Barbra Streisand, care nu a mai cântat la gala premiilor Oscar din 1977.