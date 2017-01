Suspect anchetat în dosarul mașinilor vandalizate

Polițiștii din Năvodari au reușit să identifice un suspect în cazul actelor de intimidare îndreptate împotriva președintelui Asociației Internaționale a Studenților (AIS), filiala România, Remus Iuhasz. La mai puțin de 24 de ore după ce mașina bărbatului, dar și autoturismul mamei sale au fost vandalizate în zona Mamaia Sat, oamenii legii au descoperit că unul dintre indivizii implicați în atac este un bărbat de 48 de ani, din Năvodari. Acesta a fost escortat, ieri după-amiază, la sediul Poliției Năvodari, pentru audieri. Așa cum era de așteptat, suspectul a negat acuzațiile care îi sunt aduse. Cu toate acestea, polițiștii spun că au suficiente probe pentru a-l ancheta sub aspectul

comiterii infracțiunii de distrugere. Președintele AIS spune că incidentul de duminică este doar un episod din calvarul pe care îl trăiește de câteva săptămâni... „În urmă cu o lună și ceva am primit întâiul telefon de amenințare. A fost un apel cu număr ascuns. Când am răspuns, un bărbat m-a întrebat, foarte calm, dacă sunt Remus Iuhasz. După ce i-am confirmat, a schimbat registrul și a început să mă înjure și să mă amenințe. Spunea că o să mă prindă și că o să mă omoare. Mi-a transmis să fiu în permanență atent, pentru că s-ar putea afla oricând în spatele meu. Eu cred că a vrut să verifice, cu acest prim apel, dacă numărul format este al meu. Nu s-a oprit aici. Au urmat mai multe telefoane de amenințare primite, de această dată, fără număr ascuns, de pe diferite cartele telefonice. Erau aceleași amenințări, însă cel care suna era un alt bărbat, cel mai probabil o persoană pusă să mă intimideze. Nu știu cine ar putea să facă așa ceva...“, a declarat Remus Iuhasz.

MAȘINI DISTRUSE Atacul de duminică a fost dat la ora 14.30, în timp ce victima se afla pe o terasă din apropierea casei sale. „Mă aflam la aproximativ 20 de metri de mașină. La un moment dat, am auzit un zgomot, ca și cum o pungă cu apă fusese aruncată de undeva de sus. Au fost două lovituri consecutive. Din acest motiv eu cred că au acționat două persoane. Când am ieșit în stradă, am văzut un nor mare de praf. O mașină aflată la 500 de metri a virat brusc la stânga și a plecat spre Constanța. Am fugit către casă și am descoperit că mașina mea și cea a mamei mele, parcate una lângă cealaltă, aveau lunetele sparte cu pietre. Una dintre fetele care lucrează pe terasă a spus că suspecții au fugit cu un BMW alb, al cărui număr începe cu TM. După bubuituri, chiar în momentul în care ieșeam în stradă, am auzit un bărbat care a țipat: „data viitoare te omor!“. Am crezut inițial că a strigat un vecin, dar acum îmi dau seama că mesajul îmi era adresat. Am păstrat cele două pietre și intenționez să le scot la licitație. Voi dona banii obținuți din vânzarea lor asociației la care sunt președinte“, a adăugat Remus Iuhasz.