Suspect în cazul triplului asasinat din familia Hudson, oficial sub acuzaţie

Fostul cumnat al lui Jennifer Hudson a fost arestat şi va fi pus oficial sub acuzaţie pentru asasinarea mamei, fratelui şi nepotului actriţei americane, în luna octombrie, au anunţat reprezentanţi ai poliţiei americane. William Balfour, în vîrstă de 27 de ani, care a fost căsătorit cu Julia, sora actriţei Jennifer Hudson, a fost deja anchetat de poliţie, dar nu a fost oficial pus sub acuzaţie. Tînărul a fost închis pentru violarea termenilor eliberării condiţionate, survenită în urma unei condamnări anterioare pentru tentativă de crimă. William Balfour va fi audiat în cursul zilei de miercuri. Nu au fost date publicităţii detaliile care au convins poliţia americană să îl pună oficial sub acuzaţie pe William Balfour pentru uciderea mamei lui Jennifer Hudson, Darnell Donnerson, a fratelui ei, Jason Hudson şi a nepotului acesteia, Julian King. Mama şi fratele actriţei au fost asasinaţi în locuinţa lor din Chicago, pe data de 24 octombrie. Trei zile mai tîrziu, poliţia a descoperit cadavrul nepotului actriţei, Julian King, care fusese dat dispărut. Pistolul cu care au fost ucise cele trei victime a fost găsit în apropiere. Cotidianul “The Chicago Tribune” a titrat că poliţia a obţinut dovezile care confirmă faptul că William Balfour s-a aflat în trecut în posesia unei arme de tipul celei cu care au fost comise crimele.