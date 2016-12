Suspectat că a violat o adolescentă

Poliţiştii din cadrul Secţiei 5 de Poliţie Rurală Cogealac au reţinut, ieri, un tânăr acuzat că, marţi noaptea, ar fi violat o adolescentă de 13 ani. Oamenii legii spun că incidentul a avut loc în satul Râmnicu de Jos şi că specialiştii din cadrul Serviciului de Medicină Legală Constanţa au confirmat faptul că adolescenta a fost abuzată sexual. „Aseară (marţi seară - n.r.), fata a stat până la ora 22.30 la calculator, pe internet, iar apoi a plecat în celălalt corp al casei, unde stă cu bunica ei. După 10 - 15 minute s-a dus soţia mea să ia o cană cu apă şi a descoperit că fata nu este în dormitor. Am început să o căutăm şi am găsit-o la marginea satului, în maşina suspectului, Liviu Marcu, la aproape 300 de metri de casa noastră. Când am ajuns acolo, el a ascuns-o pe fată pe bancheta din spate. În prima fază a zis că nu e cu el, că nu ştie nimic, dar soţia mea a insistat şi i-a cerut să îi dea voie să se uite în maşină. El a început să se bâlbâie, iar când ne-am uitat în spate, am văzut fata. Din câte am înţeles, el i-a zis fetei să mergă la un suc, dar ea nu a vrut că era târziu şi oricum nu îi dădeam voie. Marcu a insistat şi i-a zis să iasă măcar până la poartă, ca să stea de vorbă. După ce a ieşit, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. A ameninţat-o să nu spună nimic“, a declarat Mihai Ioniţă, tatăl victimei. Totodată, bărbatul susţine că agresorul, în vârstă de 25 de ani, doar ce s-a întors în ţară din Germania şi că i-ar fi luat minţile fetei. Suspectul, Liviu Marcu, a fost reţinut şi urmează să fie prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile sub acuzaţia de viol.