Suspectat că şi-a vândut copilul

Un bărbat din localitatea constănţeană Credinţa a ajuns în vizorul poliţiştilor, după ce verişoara lui l-a acuzat că, în urmă cu mai mulţi ani, şi-ar fi vândut un copil. Femeia spune că întreaga poveste a început acum doi ani, când s-a oferit să o ia în îngrijire pe una dintre fiicele lui Jean Glogoveanu. „Ei au probleme cu banii şi m-am gândit să le vin în ajutor, aşa că am luat-o pe una dintre fetele lor, în vârstă de şase ani, la mine acasă. Ei au fost de acord, pentru că au probleme financiare mari. Am avut grijă de ea, i-am făcut acte, am dus-o la grădiniţă, iar apoi la şcoală. Acum fata are opt ani. Anul acesta, de Paşte, am mers cu ea la Credinţa, ca să-şi vadă fraţii. Când să plec, vărul meu mi-a spus că vrea fata înapoi şi nu m-a mai lăsat să o iau acasă”, a povestit Maria Mincă, din Valea Dacilor, verişoara lui Glogoveanu. Femeia crede că vărul ei s-ar fi supărat pentru că i-a cerut o căruţă pe care o avea în gospodărie şi ea nu a vrut să i-o dea. „Mi-a spus în urmă cu ceva timp că vrea căruţa aceea, dar eu l-am refuzat. El mi-a tot bătut apropo-uri de-a lungul timpului. Îmi mai spunea când ne vedeam că el nu a crescut-o degeaba pe fată timp de şase ani, dar niciodată nu mi-a cerut vreun ban pentru ea. Nu pot să mint şi să spun aşa ceva”, a mai spus femeia. Aceasta spune că ar fi aflat că vărul ei şi-ar fi vândut în urmă cu mai mult timp un copil. „Nu ştiu sigur, dar am auzit de la oameni că în urmă cu mai mulţi ani ar fi vândut unul dintre copiii pe care îi avea unei familii din Mangalia, care ar fi plecat apoi în străinătate”, a mai declarat Maria Mincă. Poliţiştii din Chirnogeni au pornit o anchetă pentru a lămuri întreaga poveste şi l-au chemat la audieri pe Glogoveanu. Acesta a declarat că nu şi-a vândut copiii şi că a refuzat să-şi mai lase fata în grija verişoarei pentru că îi era dor de ea. În schimb a recunoscut că are un copil în străinătate, dar a susţinut că a fost luat acolo de naşii de botez, pentru a duce o viaţă mai bună. Oamenii legii continuă cercetările.