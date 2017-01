Suspectat că şi-a violat fiica

Un bărbat care a mai fost condamnat pentru viol riscă să se întoarcă în spatele gratiilor după ce fiica sa de numai 14 ani a reclamat la poliţie că ar fi fost batjocorită de propriul tată. Acum trei zile, Aiten Guşeţu a hotărît să rupă tăcerea şi să le povestească anchetatorilor calvarul prin care trece de aproape un an, de cînd se află în grija tatălui. Fata a luat decizia de a-şi denunţa părintele, Enver Ziadin, de 40 de ani, domiciliat în localitatea Independenţa, după ce acesta ar fi bătut-o în curtea şcolii unde ea învaţă şi apoi acasă, unde ar fi lovit-o cu o curea din cauciuc. Odată ajunsă la poliţie, fata le-a dezvăluit oamenilor legii şi faptul că, în urmă cu un an, în noiembrie, tatăl ei ar fi profitat de inocenţa ei după ce a ameţit-o cu un spray paralizant. În plus, fata a declarat că, în luna februarie a acestui an, Ziadin a profitat de ea din nou, în grajdul din curtea casei unde locuieşte împreună cu alţi trei fraţi. Fata a descris cu lux de amănunte clipele de groază prin care a trecut în urmă cu trei luni, cînd bărbatul i-a rupt cu brutalitate pantalonii şi lenjeria intimă şi apoi a siluit-o. Ieri, procurorii constănţeni au început urmărirea penală împotriva lui Enver Ziadin sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor de viol, precum şi de loviri şi alte violenţe şi au propus instanţei arestarea lui. În timpul audierilor, bărbatul nu a recunoscut acuzaţiile ce i se aduc. Din cazierul său reiese că, în 2001 Ziadin a fost condamnat de Tribunalul Constanţa pentru violarea surorii concubinei sale, tot în vîrstă de 14 ani. Aiten Guşeţu a fost luată din mijlocul familiei în care locuia şi internată într-un centru de primire minori din Constanţa.