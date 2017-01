Suspectată că şi-a ucis copilul nou născut

Un caz şocant s-a petrecut în comuna constănţeană Pietreni, unde o femeie, de 27 de ani, este suspectată de oamenii legii că şi-ar fi ucis copilul nou născut, aruncîndu-l în latrina din curtea casei. Totul a ieşit la iveală joi, cînd Aurelia Avădănii a ajuns în stare gravă în urgenţa Spitalului Municipal Medgidia, cu dureri de burtă şi hemoragie. În urma consultului, medicii au descoperit că femeia născuse de curînd, aşa că i-au alertat pe poliţişti. „Ne-am dat seama că pacienta fusese însărcinată în 25 - 30 de săptămîni. Ea a susţinut că nu a ştiut că este însărcinată, însă mă îndoiesc de acest lucru, avînd în vedere faptul că a fost vorba despre o sarcină normală, pe care a purtat-o timp de aproape şapte luni”, a declarat dr. Stere Buşu, managerul Spitalului Municipal Medgidia. În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au descoperit nou-născutul zăcînd fără suflare în wc-ul din curtea casei în care femeia locuieşte împreună cu părinţii şi cu sora sa. Trupul neînsufleţit al copilului a fost transportat la morgă, în vederea efectuării necropsiei. Aurelia Avădănii este de neclintit însă în ceea ce priveşte sarcina: „Miercuri seară mi s-a făcut foarte rău şi am început să sîngerez. M-am dus la toaletă şi, la un moment dat, am simţit că a căzut ceva. Nu mi-am dat seama ce s-a întîmplat. A doua zi m-am simţit şi mai rău, aşa că sora mea a chemat o ambulanţă, care m-a adus la spital. Eu nu am ştiut că sînt însărcinată”, declară femeia. Ea nu este căsătorită şi nu are copii, iar în urmă cu şase luni s-a despărţit de un bărbat din Pietreni, cu care a avut o relaţie îndelungată şi care ar putea fi tatăl copilului. Aurelia Avădănii, angajată ca femeie de servici la şcoala din Pietreni, şi-a ascuns foarte bine sarcina. Nici rudele, nici vecinii şi nici colegii de la şcoală nu au bănuit măcar că femeia poartă în pîntece un copil. Oamenii legii continuă ancheta. Dacă în urma expertizei medico-legale se va stabili că fătul s-a născut viu, femeia va fi cercetată sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de omor şi riscă ani grei de închisoare.