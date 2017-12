Suspecți reținuți în cel mai șocant caz de asasinat din Europa

La aproape două luni după ce jurnalista anticorupție Daphne Caruana Galizia a fost ucisă în explozia unei bombe plasate sub mașina sa, premierul maltez Joseph Muscat a anunțat că zece suspecți, toți cetățeni maltezi, au fost arestați în cadrul anchetei privind asasinarea acesteia. "Am fost informat de o operațiune de securitate desfășurată luni dimineața în cadrul anchetei privind moartea lui Daphne Caruana Galizia, jurnalistă și autoare a unui blog. În cursul acestei operațiuni, opt persoane au fost arestate, fiind suspectate de implicare în asasinat. Cele opt persoane au toate cetățenie malteză, printre ele numărându-se și indivizi cunoscuți de poliție", a explicat prim-ministrul într-un comunicat. Puțin mai târziu, Muscat a adăugat pe Twitter că alte două persoane au fost arestate și că sunt în derulare percheziții. "Suspecții au fost plasați în arest, iar poliția are la dispoziție 48 de ore pentru a decide dacă îi va deferi justiției sau îi va pune în libertate. Aș vrea să insist asupra unui angajament al statului și asupra angajamentului meu personal pentru a face ca eventualii comanditari și autorii acestei crime să fie judecați. Așa cum am spus imediat ce am fost informat despre acest act barbar, nu neglijăm nicio pistă, până când cazul va fi rezolvat. Sunt angajat în rezolvarea cazului mai mult ca niciodată", a precizat Muscat, adăugând faptul că anchetatorii maltezi au beneficiat de ajutorul poliției federale americane (FBI), Europol și poliției finlandeze. Totodată, guvernul a promis un milion de euro recompensă pentru ca ancheta să poată avansa.

Jurnalista în vârstă de 53 de ani a fost asasinată la data de 16 octombrie, după ce acuzase constant politicieni și alți oficiali maltezi de corupție în popularul său blog Running Commentary, fiind dată în judecată de câteva ori. Crima a provocat o undă de șoc în Europa și a atras atenția asupra faptului că vendeta politică și criminalitatea organizată devin fenomene tot mai periculoase. După moartea jurnalistei, copiii săi au cerut demisia lui Muscat, acuzându-l că a creat o cultură a impunității care a transformat Malta într-o insulă a mafiei.