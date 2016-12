Suspecţii din cazul Bamburic, nemulţumiţi de interdicţiile impuse de procurori

Gălăţenii suspectaţi că au încercat să îl asasineze pe omul de afaceri constănţean Liviu Bamburic au contestat, ieri, în instanţă, faptul că procurorii au introdus alte două obligaţii împotriva lor, pe care trebuie să le respecte pînă la finalul anchetei. Dănuţ Maricel Mustaţă, Daniel Dediu Lili şi Grigore Dănilă au fost nemulţumiţi că, odată cu prelungirea măsurii obligării de a nu părăsi ţara, instituită de instanţă după ce au fost eliberaţi din arest, Parchetul a dispus ca ei să se prezinte săptămînal la sediul Brigăzii pentru Combaterea Crimei Organizate şi Antidrog (BCCOA) Galaţi şi să nu conducă nici un fel de autoturism. „Procurorul a modificat controlul judiciar al obligării de a nu părăsi ţara fără să motiveze în vreun fel introducerea acestor noi obligaţii. Ori, legiuitorul are voie să facă acest lucru numai dacă suspecţii încalcă cerinţele instanţei din momentul în care au fost eliberaţi din arest sau dacă au intervenit elemente noi care să justifice introducerea noilor restricţii pentru clienţii mei!”, a susţinut, în faţa judecătorilor, avocatul Dumitru Hagiu. Tribunalul Constanţa a analizat aspectele invocate de apărător şi a decis să înlăture, din ordonanţa procurorului, numai obligaţia celor trei suspecţi de a se prezenta săptămînal la sediul BCCOA Galaţi, menţinîndu-le totuşi interdicţia de a se urca la volan. „Aşteptăm acum ca Parchetul să întocmească rechizitoriul pentru că ne-a fost prezentat materialul de urmărire penală, am fost informaţi oficial de acuzaţiile aduse!”, a adăugat Hagiu. Reamintim că, potrivit anchetatorilor, cel care a apăsat pe trăgaci, anul trecut, în noaptea de 17 ianuarie, cu intenţia de a-l ucide pe omul de afaceri constănţean Liviu Bamburic, a fost gălăţeanul Dănuţ Maricel Mustaţă, de 28 de ani. Victima tentativei de omor spune că ar fi încercat să ajungă la uşa de acces a blocului în care locuieşte pentru a se adăposti de rafala de gloanţe. Bamburic susţine că Mustaţă a tras cu cruzime şi cu intenţia de a-l omorî, iar nouă gloanţe l-au nimerit în plin. El afirmă că, după ce s-a prăbuşit la pămînt, pistolarul a încercat să îl nimerească în cap, ca să îl suprime. Anchetatorii au stabilit că asasinatul a fost comandat de doi constănţeni, Dragoş Boştină şi Nicolae Purichia, parteneri de afaceri cu Bamburic, care au apelat la o grupare interlopă din Galaţi, căreia i-au cerut eliminarea omului de afaceri. Bamburic, managerul general al Clubului Two din Constanţa, susţine că s-a dorit eliminarea lui din cauza unor tranzacţii cu terenuri pe care le-a făcut în zona Corbu, lîngă Năvodari, cu intenţia de a înfiinţa o staţiune turistică pe malul Mării Negre. Anchetatorii au stabilit că, după ce l-au urmărit pe Bamburic mai multă vreme, pentru a-i cunoaşte obiceiurile, în noaptea de 17 ianuarie 2008, Mustaţă, însoţit de Dediu şi Grigore Dănilă, au trecut la atac. După tentativa de omor eşuată, Mustaţă a primit zece mii de euro şi i s-au şters nişte datorii, dar aceasta nu ar fi fost suma pentru care fusese tocmit asasinul, motiv pentru care între Boştină şi gălăţeni ar fi apărut unele discuţii. Dănuţ Maricel Mustaţă a fost arestat pentru tentativă de omor, iar Daniel Dediu Lili şi Grigore Dănilă, pentru complicitate la aceeaşi infracţiune. În plus, cei trei sînt acuzaţi şi de asociere în vederea comiterii de infracţiuni. Pentru Purichia, învinuit de instigare la tentativă de omor calificat şi pentru Boştină, acuzat de instigare la omor, judecătorii au hotărît cercetarea lor în stare de libertate cu obligarea de a nu părăsi localitatea. Ei vor fi trimişi în judecată separat, întrucît Parchetul a decis disjungerea cercetărilor în cazul lor.