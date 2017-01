Suspecţii din dosarul Bamburic rămîn în arest

Curtea de Apel Constanţa a ascultat, ieri, timp de două ore, pledoariile avocaţilor gălăţenilor suspectaţi de implicare în tentativa de asasinare a omului de afaceri Liviu Bamburic. Daniel Dediu Lili, Dănuţ Maricel Mustaţă şi Grigore Dănilă au susţinut, ieri, în faţa completului de judecată că nu au nimic de declarat întrucît se consideră nevinovaţi. Dumitru Hagiu, avocatul lui Dănilă şi Dediu a vorbit despre mai multe nereguli pe care le-ar fi descoperit în acest caz şi pe care a încercat să le scoată în evidenţă: „Măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore expirase de foarte multă vreme cînd Tribunalul a emis mandatele de arestare preventivă pe numele celor trei şi, cu toate că am atras atenţia instanţei de fond că se comite o ilegalitate şi că cei trei ar trebui lăsaţi în libertate, acest aspect a fost respins. Pe timpul percheziţiei de la domiciliul lui Dediu, el a fost încătuşat împotriva voinţei lui şi adus la Constanţa. Nu mi s-a permis să iau legătura cu el decît la ora 23.00, cînd am stat de vorbă zece minute, cît i s-a luat declaraţia. Am făcut plîngere la şeful procurorului care i-a anchetat pentru a se deduce din perioada reţinerii timpul petrecut de clientul meu în cătuşe dar nu am primit niciun răspuns. Apoi ar mai fi vorba despre competenţa materială a soluţionării acestei cauze, care nu aparţine Parchetului Tribunalului, ci DIICOT.” Avocatul Dumitru Hagiu a povestit despre modul în care Liviu Cristian Toager, a fost ridicat de acasă în calitate de inculpat şi a plecat de la Parchetul Constanţa ca un simplu martor. „Toager susţine că el a fost primul trimis de către Dediu să îl omoare pe Bamburic. El declară că i-a fost dat un pistol, că a venit de trei ori la Constanţa, dar că nu a putut să ducă la capăt misiunea. I-a restituit arma lui Dediu, care i-a dat-o lui Mustaţă să îl împuşte pe Liviu Bamburic. Toager mai spune că i-a însoţit pe cei trei la Constanţa în noaptea de 16 spre 17 ianuarie 2008 şi că s-au întors prin Mihail Kogălniceanu, iar pistolul l-a aruncat el persoanl în Dunăre de pe podul Giurgeni. Nu ştiu ce i s-a promis la Parchet de a ajuns martor, în condiţiile în care singur susţine că a făcut aceleaşi fapte ca cei trei din boxă. Cred că în acest dosar s-a vrut neapărat inocularea ideii că aceştia sînt autorii asasinatului?”, şi-a încheiat pledoaria avocatul Hagiu. El a solicitat revocarea măsurii arestării preventive, la fel ca şi apărătorul lui Mustaţă, care a afirmat că anchetatorii constănţeni au pornit cu o ţină sigură, dorind ca cei care au atentat la viaţa lui Bamburic să fie din altă parte şi nu din Constanţa. În ultimul cuvînt, Dediu şi Dănilă au cerut să fie lăsaţi în libertate, în vreme ce Mustaţă a spus că familia lui din Galaţi este în pericol, în condiţiile în care nu ştie ce se întîmplă aici şi că totul este un abuz. Reamintim că, în timpul audierilor, Dănuţ Maricel Mustaţă, cel care a tras nouă gloanţe asupra lui Bamburic, şi complicii săi, Daniel Dediu Lili şi Grigore Dănilă, au decis să păstreze tăcerea atît în faţa procurorilor, cît şi în faţa judecătorilor. Dacă în cazul constănţeanului Dragoş Boştină, cel care a oferit 200 de mii de euro pentru uciderea lui Bamburic, nu au fost probe pentru reţinerea sa, Nicolae Purichia, complicele său, a stat încătuşat 24 de ore, fiind eliberat de judecători cu interdicţia de a părăsi localitatea de domiciliu, adică Năvodari. Dragoş Boştină a neagat orice implicare în tentativa de asasinat, însă anchetatorii spun că au unele probe care atestă că el a comandat asasinatul. Gălăţenii plătiţi de Boştină să-l elimine pe Bamburic, pentru a pune mîna pe terenurile acestuia de la Vadu, au fost încătuşaţi în urma a 14 descinderi simultane ale poliţiştilor constănţeni, la Galaţi. Aşa au reuşit oamenii legii să-l reţină pe Daniel Lili Dediu, în casa lui fiind găsite trei arme, două pistoale şi o puşcă, dar şi mai multă muniţie. Pe lîngă toate acestea, în locuinţa fiului omului de afaceri gălăţean Lili Dediu s-au găsit şi droguri. Tot în forţă au intrat poliţiştii şi în locuinţele celorlaţi trei complici, Nicolae Purichia şi Dănilă Nicolae, dar şi a lui Dănuţ Maricel Mustaţă. Reamintim că, pe 17 ianuarie 2008, Liviu Bamburic a fost împuşcat de nouă ori în timp ce intra în scara blocului în care locuieşte.