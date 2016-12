Suspecţii în cazul jafului armat de la “Carpatica” au fost arestaţi

Principalii suspecţi în cazul jafului armat de la Banca Comercială „Carpatica” au ajuns, marţi noapte, în spatele gratiilor, după ce magistraţii Judecătoriei Constanţa au emis pe numele lor mandate de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile pentru săvîrşirea infracţiunii de tîlhărie. Nicuşor Manta, de 35 de ani, din Constanţa şi nepotul acestuia, Radu Lucian Apostol, de 34 de ani, din Năvodari, au fost reţinuţi marţi dimineaţă, după o acţiune în forţă a poliţiştilor constănţeni, care au efectuat şase percheziţii domiciliare simultane la diferite adrese din Năvodari şi Constanţa. În urma descinderilor, oamenii legii au descoperit în locuinţele celor doi suspecţi trei pistoale cu bile de cauciuc (pe care aceştia le deţineau în mod legal) şi două bastoane cu electroşocuri, arme despre care anchetatorii spun că au fost folosite în timpul atacului produs în dimineaţa de 29 mai. Oamenii legii au găsit, de asemenea, mai multe teancuri de bancnote, care însumează 41.080 de lei şi mai multe hîrtii cu antetul Băncii „Carpatica”. „În casele suspecţilor am mai identificat pantofii, hainele şi mănuşile pe care le-au purtat în ziua comiterii faptei”, a declarat cms. şef Aurelian Zaheu, şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ). La operaţiunea de marţi dimineaţă, în urma căreia cei doi au fost încătuşaţi, au luat parte 30 de poliţişti din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale al IPJ Constanţa, 12 luptători ai Detaşamentului de Intervenţie şi Acţiuni Speciale (DIAS) şi doi criminalişti. Operaţiunea a avut loc cu sprijinul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, care a colaborat în permanenţă cu membrii echipei operative formate la nivelul IPJ Constanţa.

Au fugit cu un Ford Focus închiriat

Anchetatorii spun că au reuşit să stabilească identitatea celor doi suspecţi, la doar cîteva zile după jaf, plecînd de la urmele pe care aceştia le-au lăsat în unitatea bancară. „Ne-au mai fost de mare ajutor şi imaginile surprinse de camerele de supraveghere şi descrierile făcute de martorii care i-au văzut pe cei doi ieşind din bancă. Identitatea lor a fost stabilită în cîteva zile, dar probatoriul a durat mai mult”, a mai precizat cms. şef Aurelian Zaheu. Oamenii legii spun că nici Nicuşor Manta, nici Radu Lucian Apostol nu au antecedente penale. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au descoperit că cei doi sînt implicaţi în afacerile cu fier vechi şi lemn, prin intermediul unei firme la care sînt asociaţi. Pe durata audierilor, aceştia au declarat că nu au nicio legătură cu lovitura de la „Carpatica”, despre care au aflat de la televizor şi că, în dimineaţa de 29 mai, au fost acasă. Oamenii legii spun că, la ora actuală, nu au probe care să indice că cei doi ar mai fi avut un complice. Anchetatorii au dezvăluit ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că suspecţii au fugit de la locul faptei la bordul unui autoturism marca Ford Focus, fără numere de înmatriculare, pe care îl închiriaseră de la o firmă de profil.

Recompense pentru poliţişti

Conducerea IPJ Constanţa a prezentat, ieri, şi numele poliţiştilor care au lucrat la acest caz: cms. şef Gabriel Enescu, scms. Cosmin Apostol (ambii din cadrul Direcţiei Investigaţii Criminale), cms. şef Florian Pamfile, şeful Serviciului Investigaţii Criminale al IPJ Constanţa, cms. şef Gheorghe Bobocea, scms. Gelu Savin, scms. Lorin Ursa, insp. Ionuţ Filip, insp. Lucian Bucur şi specialiştii criminalişti ai IPJ Constanţa, cms. Eugen Lipenschi şi insp. Daniel Popescu. „S-a lucrat asiduu la acest dosar. Imediat după producerea jafului, am format această echipă, care a reuşit să rezolve cazul în 25 de zile. O petiţie are termen de rezolvare 30 de zile. Am propus Inspectoratului General al Poliţiei Române recompensarea membrilor acestei echipe”, a declarat cms. şef Aurelian Zaheu. “Aş vrea ca, din partea Inspectoratului General al Poliţiei Române, să subliniez modul profesionist şi operativ în care au acţionat membrii echipei de cercetare şi investigare implicaţi în soluţionarea acestui dosar. E primul caz de acest gen la Constanţa, ne bucurăm că s-a rezolvat atît de rapid. Din păcate, e al doilea din ţară, după Cluj. Şi la Cluj se acţionează, se monitorizează activităţile, din păcate, acolo încă nu au fost identificaţi autorii”, a declarat cms. şef Gabriel Enescu.

Istoria jafului

Jaful de la “Carpatica” a avut loc în dimineaţa de 29 mai, la ora 8.56, cînd doi bărbaţi care purtau cagule au intrat în sediul băncii şi, sub ameninţarea armei, au furat din casierie suma de 69.210 lei. Lovitura, care a durat în jur de 40 de secunde, s-a petrecut la cîteva minute după ce sucursala Băncii “Carpatica” şi-a început programul. În acel moment, în sediul unităţii bancare se aflau nouă persoane: paznicul, care a fost prima ţintă a atacatorilor, un client şi şapte salariaţi. Gardianul a fost scos din joc de unul dintre mascaţi, care i-a înfipt un pistol în piept ameninţînd că îl va împuşca dacă vreuna dintre celelalte persoane face un gest necugetat. Între timp, cel de-al doilea tîlhar a intrat în casierie şi i-a cerut unei angajate să îi dea toţi banii, care nu se aflau în seif, ci pe birou! Femeia, încremenită de spaimă, nu a mai putut reacţiona, aşa că, pentru a nu pierde timp, atacatorul a luat singur teancurile de bancnote aflate pe masă şi le-a vîrît într-o geantă. După ce au dat lovitura, cei doi hoţi au fugit spre o parcare aflată în spatele Casei de Cultură, de unde au demarat în trombă la bordul unui autoturism marca Ford Focus. Cercetările în dosar sînt coordonate de procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa.