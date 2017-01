Suspendare drastică pentru Marian Popa la Trofeul „Telegraf”

A 17-a ediţie a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de gen din ţară rezervat veteranilor, programează sîmbătă şi duminică alte 27 de partide din faza grupelor. În meciurile care vor avea loc la sfîrşitul săptămînii vor fi trei jucători suspendaţi. Pentru gestul nesportiv din partida Săgeata Stejaru - CSM Medgidia, Marian Popa (Săgeata Stejaru) a primit cinci etape de suspendare, astfel că el va mai putea juca abia în faza sferturilor de finală ale competiţiei, dacă echipa sa se va califica între primele opt. Ceilalţi doi jucători eliminaţi în partida respectivă au fost sancţionaţi cu două etape de suspendare, Gana (CSM Medgidia), respectiv o etapă, Langu (CSM Medgidia).

Programul partidelor de la sfîrşitul acestei săptămîni: sîmbătă, 19 ianuarie - ora 11.30: Luceafărul Amzacea - Didactica Mangalia (Gr. A); ora 12.15: Tomis Millenium - CSM Medgidia (Gr. D); ora 13.00: SNC - ITC (Gr. C);

ora 13.45: Real - Elox (Gr. A); ora 14.30: Municipal - Farul Tuzla (Gr. B); ora 15.15: Alpha - FC Constanţa (Gr. E); ora 16.00: Steaua RTS Cogealac - Capitol ‘84 (Gr. C); ora 16.45: Recolta Cumpăna - Dinamo Spada (Gr. E); ora 17.30: Portul-Arca - Tomis Termoserv (Gr. C); ora 18.15: Jandarmii Tomis - Olimpia (Gr. E); ora 19.00: Julius - Voinţa (Gr. F); ora 19.45: Cosmos - Liga Ofiţerilor (Gr. F); duminică, 20 ianuarie - ora 9.00: Poliţia - Perla Basarabi (Gr. D); ora 9.45: Recolta Cumpăna - Jandarmii Tomis (Gr. E); ora 10.30: Steaua Mării - CSM Medgidia (Gr. D); ora 11.15: Portul-Arca - Capitol ‘84 (Gr. C); ora 12.00: Elox - Delta Grup Construct Tulcea (Gr. A); ora 12.45: Telegraf & TV Neptun - Real (Gr. A); ora 13.30: Municipal - Callatis Mangalia (Gr. B); ora 14.15: Steaua RTS Cogealac - SNC (Gr. C); ora 15.00: Alpha - Olimpia (Gr. E); ora 15.45: Steaua Dorobanţu - CS Eforie (Gr. B); ora 16.30: Marştefi - Intersport (Gr. F); ora 17.15: Farul Tuzla - Ştiinţa (Gr. B); ora 18.00: Dinamo Spada - FC Constanţa (Gr. E); ora 18.45: ITC - Tomis Termoserv (Gr. C); ora 19.30: Tomis Millenium - Săgeata Stejaru (Gr. D).

Sponsorii competiţiei: Conpress Holding, Restaurantul Rustic