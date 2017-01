Suspendarea președintelui, la o greșeală distanță!

09:35:37 / 27 August 2014

suspendare?

Baiiii, voi sunteti nebuni? Ce suspendare? Nu va mai saturati de putere? In loc sa create locuri de munca voi faceti suspendari?De ce-l suspendati ca va spune realitatea Romaniei?Nu puteti voi sa furati? Nu l-am vrut niciodata pe Basescu dar in ultimul an chiar mi-a placut de el. Ce daca ii face campanie lu' Leana, lasa sa-i faca, ca si-asa n-o s-o aleaga nimeni dar Basescu trebuie sa stea acolo la Cotroceni ca sa nu aveti voi liber la furat. Ati distrus poporul cu ordonantele, cu ambitiile cu prostiile voastre psd-iste-comuniste. Am luptat sa scapam de comunisti si ati venit voi si mai comunisti. Vaide capul nostru daca se inroseste Romania. Neaparat trebuie sa castige unul de dreapta ca altfel s-a terminat cu noi romanii.Va este frica de faptul ca va baga la puscarie in lunile care i-au ramas de stat la Cotroceni? Nu el va baga ci legea, ca Basescu a ajutat sa avem lege in tara, lege care de ce nu, sa-l bage si pe el la puscarie daca a gresit. Auzi, susupendare! Sa va fie rusine ca bagati pumnul in gura nu numai lui Basescu ci si noua romanilor care murim de foame. Vreti sa-l scapati pe Nicusor,pe Voiculescu, pe Bunea Stancu? Sa va fie rusine. La puscarie sa mergeti toti!