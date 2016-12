Suspendări de până la un an pentru tricolorii din Naţionala U19

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a decis, ieri, suspendarea pe o perioadă de până la un an de zile a unor jucători din naţionala Under 19, pentru consum de alcool în timpul Turului de Elită pentru calificarea la CE, desfăşurat în Serbia, la Novi Sad, în perioada 25-30 mai, luând totodată hotărârea de a nu-i prelungi contractul antrenorului Ovidiu Stângă, informează frf.ro. Astfel, în comunicatul FRF se precizează că jucătorii Andrei Vaştag (Săgeata Năvodari), Ionuţ Puţanu (Academia Hagi), Ştefan Popescu (Cesena), Cristian Gavra (Academia Hagi), Laurenţiu Brănescu (Juventus Torino), Alin Dobrosavlevici (Dinamo) şi Alexandru Ioniţă (Rapid) au fost suspendaţi timp de un an de la orice acţiune a loturilor naţionale. Alţi trei jucători, Andrei Manole (FC Argeş), Gabriel Iancu (Academia Hagi) şi Alexandru Buzbuchi (Academia Hagi) au fost suspendaţi pentru o perioadă de şase luni de la orice acţiune a loturilor naţionale.

PROPRIA ANCHETĂ. Preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, Paul Peniu, s-a declarat dezamăgit de faptul că FRF nu a oferit nicio înştiinţare oficială clubului constănţean, deşi solicitase acest lucru. „Aflasem unele amănunte, am solicitat federaţiei un raport a ceea ce s-a consemnat acolo, însă nici până în ziua de astăzi nu am primit absolut nimic. Am discutat cu jucătorii, am vorbit şi cu cel care nu apare în acel raport că ar fi participat la acele acţiuni (n.r. - Bogdan Ţîru) şi mi-au spus că au mers la o plimbare având acceptul antrenorului şi au consumat o pizza şi o bere. Este reprobabil dacă au încălcat normele sportive. Am fost şi eu sportiv, am avut zile libere în cantonamente, dar mergeam însoţiţi de antrenori. Apărem acum că trimitem derbedei la naţională şi cu siguranţă nu este imaginea pe care ne-o dorim. Dacă într-adevăr au greşit, vor primi pedepse conform cu regulamentele interne ale Academiei Hagi, care pot merge până la doi ani de suspendare şi chiar rezilierea contractului. Sincer, îmi este foarte greu să cred că jucătorii au apărut aşa cum s-a prezentat în presă, că s-ar fi îmbătat înainte de meci. Am încredere în jucători până la proba contrarie. În acest spirit de turmă al jucătorilor nu apare şi Ţîru şi acest lucru mie îmi spune multe. Are mult mai mult discernământ decât ceilalţi. Este foarte grav că au implicat clubul în acest scandal. Consider însă că dacă federaţia ne-ar fi înştiinţat de la prima abatere, nu s-ar mai fi ajuns aici. Au fost alături de ei antrenori, directori tehnici, mai mulţi responsabili a căror misiune era să aibă grijă să nu se întâmple astfel de lucruri“, a precizat Peniu.