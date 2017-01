Suspendări menţinute la RCJ Farul

Clasată pe locul al treilea la finalul sezonului regulat, formaţia Rugby Club Judeţean Farul nu se va putea baza în primele patru etape ale play-off-ului Diviziei Naţionale pe serviciile lui Claudiu Dumitru şi Ovidiu Dumbravă. Cei doi jucători constănţeni au fost suspendaţi de către Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Rugby, după ce nu au onorat convocarea la echipa naţională. Ulterior, conducerea grupării de pe litoral a depus un apel, cerînd anularea suspendării, însă Comisia de Apel a decis să menţină decizia iniţială. “Nu mai există nicio cale de apel, astfel că vom analiza situaţia creată, vom vedea de ce nu au mers la lot, pentru că există mai multe variante, apoi vom lua o decizie. Nimeni nu are dreptul să refuze echipa naţională decît în cazul unei justificări extrem de întemeiate”, a declarat directorul executiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. Oficialul constănţean s-a declarat mulţumit de felul în care s-au pregătit în cantonamentul de la Tuşnad cei doi namibieni achiziţionaţi în această iarnă, Eugene Jantjies şi Ryan Witbooi. “Băieţii s-au antrenat bine în cantonament şi mă bucur că nu există accidentări. Cei doi namibieni s-au adaptat rapid şi m-a încîntat atitudinea lor pentru că au tras din greu, în ciuda frigului şi a zăpezii, cu care nu erau obişnuiţi. Dacă Jantjies a stat cîteva zile din cauza unei uşoare accidentări, Witbooi a strîns din dinţi şi s-a antrenat extraordinar. Au lipsit cei trei internaţionali georgieni, care s-au pregătit însă la reprezentativa gruzină şi au făcut-o bine, drept dovadă că au reuşit să învingă România. Am vorbit cu ei şi vor sosi la Constanţa în jurul datei de 25 februarie. În plus, Carpo a fost din nou convocat la lotul naţional, pentru jocul cu Spania”, a spus Arghir. Directorul executiv al constănţenilor a dezvăluit că l-a invitat pe neozeelandezul Ellis Meachen, noul director de rugby al reprezentativei României, la Constanţa, acesta urmînd să onoreze invitaţia pînă la reluarea campionatului.

Astăzi va avea loc la Bucureşti tragerea la sorţi a meciurilor din sferturile de finală ale Cupei României, Constanţa avînd două reprezentante, RCJ Farul şi RC Cleopatra. Celelalte formaţii calificate în această fază a întrecerii sînt Steaua, Baia Mare, Dinamo, Metrorex, Braşov şi Timişoara.