Suspiciune de crimă la Mihail Kogălniceanu

O familie din judeţul Cãlãraşi trãieşte o adevãratã tragedie dupã ce ieri unul din membrii acesteia a fost gãsit mort pe o strãduţã de la periferia localitãţii Mihail Kogãlniceanu. Ionel David, în vîrstã de 50 de ani, a sosit în localitatea constãnţeanã duminicã, împreunã cu cei doi bãieţi ai sãi şi cîţiva colegi pentru a efectua lucrãri în incinta Aeroportului Internaţional Mihail Kogãlniceanu. Muncitorii au fost cazaţi într-un imobil situat la ieşirea din localitate. Miercuri searã, dupã terminarea lucrãrilor la aeroport, bãrbaţii s-au întors în imobilul unde erau cazaţi. “Dupã ce am mîncat cîte ceva, ne-am aşezat în pat şi am jucat cãrţi. Pe la vreo 22.00 ne-am culcat, cã eram foarte obosiţi”, a declarat Gheorghe Ţucã, venit şi el din Cãlãraşi pentru a cîştiga un ban. În acea noapte, Ionel David s-a trezit în jurul orei 3.00 din cauza unei dureri de mãsea. “A ieşit din casã şi m-a întrebat dacã existã vreo farmacie deschisã sau dacã poate vorbi cu un medic. I-am spus cã la acea orã nu gãseşte nimic ce l-ar putea ajuta. Atunci el s-a dus în spatele curţii şi s-a aşezat pe o piatrã”, a declarat Aurel Cnej, paznicul imobilului în care erau cazaţi muncitorii. Dimineaţã, cei doi bãieţi ai familiei David au observat cã tatãl lor dispãruse, însã şi-au închipuit cã este la magazin. Dupã cîteva zeci de minute, un angajat al fermei din apropiere le-a dat acestora vestea tragicã: trupul lui Ionel David zãcea fãrã suflare pe una din strãzile din apropierea fostului IAS din localitate. “Am fost acolo şi l-am vãzut pe tatãl meu întins pe jos, în şosete, cu tricoul sfîşiat şi bucãţi din el bãgate în gurã şi avînd nişte vînãtãi pe gît”, a spus Costel David, fiul victimei. La locul în care a fost descoperit cadavrul şi-au fãcut apariţia mai multe echipe de poliţişti, criminalişti, medicul legist, care, sub îndrumarea unui procuror, au demarat o anchetã pentru a stabili împrejurãrile în care a murit bãrbatul. Anchetatorii spun cã au motive sã creadã cã este vorba despre un omor. Suspiciunile cu privire la modul în care acesta şi-a pierdut viaţa sînt ridicate în primul rînd de semnele de pe gîtul victimei, precum şi bucãţile din tricou gãsite în gura acestuia. Atît familia, cît şi colegii spusţin cã Ionel David era un om liniştit care îşi vedea de treabã. Mai mult, soţia acestuia spune cã bãrbatul era sãnãtos “tun” şi nu ştie sã fi existat oameni care sã îi doreascã rãul. În urma verificãrilor efectuate, poliţiştii au stabilit cã Ionel David nu avusese niciun fel de probleme cu legea. Anchetatorii aşteaptã efectuarea necropsiei şi raportul medicilor legişti care va stabili cauzele care au dus la moartea bãrbatului. Pese o lunã, Ionel David s-ar fi întors acasã la soţia sa şi la cel de-al treilea copil, o fatã de numai 14 ani.