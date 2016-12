Suspiciuni de corupţie la „Ovidius“? Informaţii din şedinţa de Senat

13:19:41 / 03 Iunie 2016

studentul turmentat

Domnul student , din dorinta de afirmare mediatica, a anuntat o bomba. Acum s-a trezit ca mai trebuie si dovezi. Poate il da cineva in judecata pentru calomnie. Bomba i-a explodat in brate si nu mai stie cum sa o scoata la capat. Dovezi nu are, in schimb are discurs anticoruptie. Nu intelege ca a fi in presa nu e totuna cu a avea credibilitate. Asa si Crudutza e toata ziua in ziare. Macar arata ceva. Domnul student nu arata, doar spune . Prostii!