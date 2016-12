Suspiciuni de crimă

Un bărbat din comuna constănţeană Chirnogeni este suspectat de poliţişti că şi-a ucis concubina în bătaie. Istoria acestui caz a început în urmă cu patru zile, atunci cînd Vasile Nica a început să le povestească vecinilor că femeia a plecat de acasă şi nu a mai dat niciun semn de viaţă. „L-am văzut luni seară stînd pe uliţă şi plîngînd. L-am întrebat ce i s-a întîmplat şi mi-a răspuns că se teme pentru Marcela. Eu nu l-am mai văzut niciodată pe acest om atît de trist. Cred că se simţea vinovat”, spune Elena Tîrşă, una dintre vecinele bărbatului. Luni după-amiază, la cîteva ore după dispariţia Marcelei Isacai, Vasile Nica şi-a lăsat fetiţa în grija unei femei. „L-am întrebat ce s-a întîmplat cu Marcela. Mi-a spus că nu ştie, că el a plecat de acasă pe la prînz şi, cînd s-a întors, nu a mai găsit-o. Apoi i-am cerut să-mi spună dacă a omorît-o. Mi-a răspuns că nu. După cîteva minute mi-a zis că nu îşi aminteşte foarte multe lucruri, dar ştie sigur că avea pe sîrmă, la uscat, o pătură, şi că e posibil ca Marcela să doarmă în porumb, învelită. Mi s-a părut ciudat să zică aşa ceva”, povesteşte Ana Daviduţă. Cazul a intrat în atenţia poliţiştilor din localitate, care au mers, ieri dimineaţă, în gospodăria lui Vasile Nica, pentru a discuta cu el despre dispariţia femeii. Ipoteza crimei s-a conturat în momentul în care oamenii legii au găsit în dormitorul locuinţei, pe un perete, mai multe pete de sînge. Oamenii legii au descoperit cîţiva stropi de sînge şi pe o cazma din curte. Ieri după-amiază, criminaliştii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au fost chemaţi la Chirnogeni. Poliţiştii din Mangalia au adus la faţa locului un cîine de urmă, oamenii legii luînd în calcul posibilitatea ca bărbatul să o fi ucis pe femeie şi să fi îngropat cadavrul undeva în curte. Vasile Nica a fost escortat la sediul postului de poliţie din Chirnogeni pentru audieri. Bărbatul spune că nu ştie nimic despre dispariţia Marcelei Isacai: „Ne-am certat luni dimineaţă şi am lovit-o de cîteva ori. I-am dat, cred, vreo patru palme, după care am plecat de acasă. Cînd m-am întors, pe la 11.00, ea nu mai era. Nu ştiu ce s-a întîmplat, unde a plecat şi de ce. O mai loveam, pentru că ne certam des, dar nu am omorît-o”. Vasile Nica susţine că sîngele de pe perete este al lui: „M-am bătut duminică cu un om din sat şi mi-a spart capul. De aceea au găsit în cameră sînge”. Vecinii spun că bărbatul era adeseori violent: „Nu era zi de la Dumnezeu în care să nu se bată şi să nu se certe. Amîndoi beau. Pe ea o vedeam în ultima perioadă doar desfigurată. Eu cred că el a ucis-o în bătaie şi că a îngropat undeva cadavrul”, spune Marian Oltenceanu. Poliţiştii iau în calcul şi posibilitatea ca femeia să fi plecat de acasă, nemaiputînd îndura scandalurile provocate de bărbat.