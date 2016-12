Suspiciuni de fraudă la Bac, la Liceul „Lazăr Edeleanu”

Oricât am vrea să credem că avem elevi exemplari, care nu copiază, şi profesori care nu cer bani în schimbul rezolvării cerinţelor la examen, aceste lucruri nu sunt decât poveşti de adormit copiii. Fiecare dintre noi am trecut prin şcoală şi trebuie să recunoaştem că, la un moment dat, ne-am „lovit” de astfel de situaţii. Am fost fie protagonişti, fie martori ai unei asemenea conjuncturi. Nu este o noutate că învăţământul românesc are şi verigi slabe. Ele există de când lumea şi pământul, dar ies la suprafaţă tocmai când se derulează evenimente importante, în cazul nostru - examenele naţionale. Asta s-a întâmplat ieri, la Constanţa, în mijlocul derulării probei scrise de matematică din cadrul Bac-ului. Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” din Năvodari a fost ţinta unui amplu scandal declanşat de Alexandra Maria Constantin, o elevă a unităţii de învăţământ, care a pus pe jar autorităţile. La ieşirea de la proba scrisă de matematică, la ora 11.00, ea a mărturisit că a fost dată afară din examen pentru că nu a avut bani să le dea profesorilor. Eleva a alertat şi Poliţia. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, agent-şef adjunct Bogdan Păduraru, a declarat că eleva a sunat la numărul de urgenţă 112 pentru a face o sesizare referitoare la faptul că a fost dată afară din examen pe nedrept, fiind acuzată ar fi încercat să copieze cu ajutorul unui telefon mobil. „Eleva a spus că, în momentul derulării examenului, avea telefonul închis. În plus, a reclamat că toţi elevii din clasa unde s-a derulat testarea au strâns bani pentru cadrele didactice. A mai spus că i s-ar fi cerut bani în plus pentru a nu o da afară din examen”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ. La rândul său, directorul Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, Constantin Pătrană, a declarat că el nu face parte din comisia de Bac, pentru că metodologia nu o permite, dar ştie că au fost prinşi elevi cu telefoane şi cu fiţuici. „Ca director, eu nu am treabă în şcoală, comisia de Bac avea această sarcină. Ştiu că 11 elevi au fost eliminaţi din examen. Ei sunt majori, să îşi asume declaraţiile”, a declarat directorul unităţii de învăţământ. Nici Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa nu a rămas indiferent la cele întâmplate. Inspectorul general şcolar din cadrul ISJ, prof. Răducu Popescu, a declarat că adevărul, în cazul „Lazăr Edeleanu”, îl vor stabili autorităţile competente. „Mesajul nostru este de descurajare a celor care consideră că prin fraudare pot obţine note mai bune. Îmi doresc ca în cel mai scurt timp să aflăm adevărul”, a declarat prof. Răducu Popescu. ISJ va demara propria anchetă internă, sesizând, totodată, şi Direcţia Generală Anticorupţie.

PROFESORI CORECŢI Problemele apărute ieri nu se opresc însă aici. Din păcate pentru oraşul nostru, proba de matematică din cadrul Bac-ului 2013 care s-a desfăşurat ieri a fost prilej ca elevii să testeze, din nou, vigilenţa cadrelor didactice şi să pice în propria plasă, aşa cum s-a întâmplat şi la proba scrisă de limba şi literatura română. Dacă, la română, 21 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă şi tentativă de fraudă, la matematică, numărul eliminaţilor a crescut considerabil - la 29 de candidaţi din peste 6.500 de prezenţi. Dintre aceştia, 27 proveneau din seria curentă a absolvenţilor de liceu, iar doi candidaţi, din seriile anterioare, 26 susţineau proba scrisă la matematică şi trei la istorie. Din spusele inspectorilor şcolari din cadrul ISJ Constanţa, elevii s-au folosit de telefoane inteligente sau de metodele clasice ale copiatului - binecunoscutele fiţuici şi însemnări - şi au încercat să obţină, fraudulos, note mari. Cei mai mulţi candidaţi eliminaţi au fost la Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” din Năvodari - 11, pe locul următor a fost Liceul Teoretic „Lucian Blaga” cu cinci eliminaţi, apoi Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti”, cu patru eliminaţi, pe poziţia a patra este Liceul Tehnologic „Axiopolis” Cernavodă cu alţi trei eliminaţi, iar pe următoarele locuri sunt Liceul „Concord”, cu doi eliminaţi, şi câte un eliminat de la unităţile Colegiul Naţional „Kemal Ataturk” din Medgidia, Liceul Tehnologic „Gh. Duca” din Constanţa, Colegiul Economic Mangalia şi de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Constanţa, serie anterioară. Printre eliminaţi s-a numărat şi şefa de promoţie de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, o elevă olimpică la limba şi literatura română, care a terminat liceul cu media 9,60.

Constanţa, din nou în topul eliminaţilor

Din totalul de peste 160.000 de elevi prezenţi, 112 au fost eliminaţi pentru că au copiat sau deţineau asupra lor instrumente sau materiale ajutătoare nepermise. Constanţa este şi de această dată în topul eliminaţilor, cu aproape o treime din elevi eliminaţi. Ei sunt acuzaţi fie de fraudă, fie de tentativă de fraudă.