Suspiciuni faţă de calităţile vocale ale lui Susan Boyle

Vocea cântăreţei britanice Susan Boyle, cunoscută în toată lumea după participarea ei la concursul Britain\'s Got Talent, şi-ar datora succesul, în parte, unor finisaje digitale ce reprezintă o practică uzuală în divertismentul de televiziune. Potriviti publicaţiei londoneze „Evening Standar”, care citează un membru al echipei de producţie a emisiunii-concurs Britain\'s Got Talent, piesa „I Dreamed a Dream”, devenită fenomen global, cu 47 de milioane de vizionări pe YouTube, ar fi fost prelucrată digital. Procedeul, numit auto-tune, este un secret nu tocmai respectat şi un standard pentru industria spectacolelor de televiziune.

Tehnici similare sunt folosite şi la The X Factor, principalul program rival al emisiunii Britain\'s Got Talent, De altfel, după dezvăluirile din presă, şefii postului de televiziune ITV, care produc emisiunea The X Factor, au interzis folosirea tehnologiei auto-tune în procesarea vocilor competitorilor. Casa de producţie din spatele ambelor emisiuni-concurs se apără afirmând că tehnologiile de filtrare a sunetului au fost folosite la emisiunile preînregistrate, dar că asta nu subminează cu nimic realele calităţi vocale ale competitorilor, inclusiv ale lui Susan Boyle. Altfel, deloc deranjată de articolele privind posibila prelucrare digitală a vocii sale, Susan Boyle a anunţat de curând că în toamnă îşi va lansa biografia, cu titlul „The Woman I Was Born To Be”, în traducere Femeia care m-am născut să fiu. În carte, cântăreaţa în vârstă de 49 de ani va insista asupra momentelor care au transformat-o din anonimă în superstar.