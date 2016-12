Susţine că a cumpărat pulpe stricate de la “Profi”!

Un client al supermarket-ului “Profi” situat pe strada Mircea cel Bătrân susţine că, după ce şi-a făcut cumpărăturile şi a ajuns acasă, a constatat că pulpele de pui pe care le cumpărase nu erau bune pentru consum. “Am achiziţionat câteva pulpe de pui, însă, după ce le-am desfăcut, am observat că aveau o culoare modificată, vineţie, şi miroseau a stricat”, a spus Florin Ştefan. El a mai spus că a sunat la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa, dar fără rezultat. Şeful CJPC, Dionisie Culeţu, a declarat că, la ora 16.00, programul de lucru se încheie, iar reclamaţiile se pot face a doua zi. Conducerea magazinului nu are aceeaşi părere cu a lui Ştefan. “Un client a venit înapoi cu un pachet de pulpe. Carnea de pui, dacă stă într-o pungă de plastic, prinde miros, aşa miroseau şi aceste pulpe de pui. Ne-am cerut scuze, am vrut să îi returnăm banii, dar nu a fost de acord. Ştiu şi eu, să fi fost câteva în lot care să fie aşa cum a spus domnul (Florin Ştefan - n.r.)…Dar noi le ţinem la rece. Ele sunt bune”, a declarat şeful adjunct al supermarket-ului “Profi”, Geta Popescu. După această declaraţie, femeia a fost chemată într-un birou, iar în scurt timp ne-a spus că nu avea voie să vorbească cu presa despre acest subiect. “Îmi pare rău, am vorbit cu şeful meu şi nu vă mai pot spune nimic referitor la acest caz”, a mai spus Popescu. Rămâne de văzut ce constată CJPC.