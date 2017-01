Susţine că a fost violată şi supusă la perversiuni

După ce a ieşit la pensie, o femeie din Argeş s-a mutat la Constanţa, pentru a fi mai aproape de fiul său, care locuieşte de cîţiva ani în oraşul de la malul mării. Dornică însă de a-şi trăi bătrîneţile, liniştită, departe de aglomeraţia şi agitaţia urbană, în urmă cu trei luni, Maria Varia R., de 53 de ani, s-a mutat în Valu lui Traian, unde a închiriat o cameră în casa unei cunoştinţe. Neînţelegerile nu au întîrziat însă să apară, motiv pentru care, în urmă cu două săptămîni, ea a început să-şi caute, din nou, gazdă. În acest context, l-a cunoscut pe Ştefan Saiz, care s-a oferit să o ajute. Încîntată de preţul mic pe care îl cerea acesta, Maria şi-a mutat toate bagajele în locuinţa bărbatului, situată pe str. Ştefan cel Mare, nr.9, din Valu lui Traian. Coşmarul a început chiar din prima seară. Femeia spune că după ce a bătut-o, Saiz a obligat-o să întreţină relaţii sexuale cu el. Mai mult, Maria susţine că acesta chiar s-a oferit să “uite de obligaţiile băneşti”, dacă femeia ar fi acceptat să se culce cu el pe viitor. “Aşa am aflat că el era cu mult mai periculos decît credeam. M-am înspăimîntat şi am fugit. Am dormit prin pădure, după care m-am adăpostit într-o casă părăsită, pînă mi-am găsit un alt loc unde să mă mut”, povesteşte femeia. De ruşine, nu a reclamat poliţiştilor violul a cărui victimă a fost. “Nu voiam să se ştie, pentru că am şi eu băiatul mare, am o vîrstă şi e jenant”, a adăugat Maria. Nu s-a încumentat să meargă la postul de poliţie din localitate nici măcar pentru a le cere ajutorul în recuperarea bunurilor, care rămăseseră în casa lui Saiz. Crezînd că dacă bărbatul şi-a făcut deja “poftele” cu ea, nu va mai încerca şi a doua oară, luni seară, cînd Saiz i-a spus să vină să-şi ia lucrurile, femeia s-a încumetat să meargă singură. Ajunsă acolo, ea l-a găsit pe Saiz cinstindu-se cu prietenul său, Aurelian Grecu. Femeia susţine că cei doi au băgat-o cu forţa în locuinţă, unde după ce au bătut-o, au forţat-o să întreţină relaţii sexuale normale, orale şi anale cu ei. “În vreme ce unul dintre ei stătea de pază, celălalt m-a supus la perversiuni şi m-a violat. Ţipam ca din gură de şarpe, dar nu a sărit nimeni să mă ajute. La sfîrşit, după ce m-au batjocorit amîndoi, mi-au spus să mă îmbrac şi să plec, iar data viitoare cînd vin după lucruri să fiu pregătită, că am să păţesc la fel”, a povestit femeia. Îngrozită de faptul că cei doi bărbaţi ar putea să profite din nou de ea, Maria s-a adresat oamenilor legii.

În momentul descinderii la locuinţa lui Saiz, poliţiştii i-au găsit pe cei doi bărbaţi cinstindu-se. Luaţi la întrebări asupra celor întîmplate, cei doi au negat că ar fi violat-o pe femeie, susţinînd că totul s-a petrecut cu acordul ei. Examinarea medico-legală la care a fost supusă victima a relevat că aceasta prezenta leziuni în zona genitală, avînd nevoie de 11-13 zile de îngrijiri medicale. Presupuşii violatori au fost reţinuţi şi prezentanţi, ieri, procurorilor Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa, care au hotărît cercetarea lor în stare de libertate. Potrivit oamenilor legii, atît Ştefan Saiz, cît şi Aurelian Grecu sînt recidivişti, fiecare petrecînd după gratii peste nouă ani.