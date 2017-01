“Şut în fundul lui Băsescu!”

MEDGIDIA Candidatul social-democrat la prezidenţiale, Mircea Geoană, a participat, sâmbătă seară, la un miting electoral organizat la Medgidia, manifestare la care au participat peste 3.000 de locuitori ai oraşului şi nu numai. Liderul PSD le-a spus oamenilor că probabil are şi el păcatele lui, dar meseria sa a fost să servească interesul naţional atât ca ambasador în SUA, ca ministru de Externe, cât şi ca preşedinte al PSD. „Am capacitatea să văd ce se va întâmpla peste câţiva ani cu evoluţia mondială, ceea ce actualul preşedinte nu ştie, nu poate şi nu este educat să facă”, a afirmat Geoană. El le-a cerut oamenilor să-l sprijine pentru a fi ales preşedinte şi pentru a putea pune în aplicare un proiect naţional în care Dobrogea va avea rolul de locomotivă economică pentru restul României. Prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, totodată preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, le-a transmis alegătorilor din Medgidia că este timpul să pună capăt scandalurilor. „Avem lucruri mai bune de făcut. Aşa cum am promis la alegerile parlamentare, municipiul Medgidia va fi asfaltat în totalitate şi primarul de aici vă poate confirma că, în două săptămâni, încep procedurile de achiziţie publică. Putem oare să construim ceva când este numai ceartă şi scandal? Pe afişele electorale, Băsescu spune că este de-al nostru, dar ce a făcut pentru noi, pentru judeţul Constanţa? A creat, în cei cinci ani la Cotroceni, o stare de teroare căreia i se poate pune capăt cu votul cetăţenilor, pe 6 decembrie. Avem nevoie de un om serios la Cotroceni, avem nevoie de Mircea Geoană preşedinte. Nu trebuie să vă fie frică, pe 6 decembrie, Băsescu pică”, a afirmat Constantinescu.

CONSTANŢA Preşedintele PSD Mircea Geoană împreună cu parlamentarii constănţeni Alexandru Mazăre, Nicolae Moga şi Eduard Martin, senatorul Ecaterina Andronescu, deputatul Victor Ponta, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre s-au întîlnit, sâmbătă, în piaţa CET, cu alegătorii din municipiul Constanţa. Peste 7.000 de oameni l-au aclamat pe Geoană în momentul în care a declarat că Portul Constanţa are un rol foarte important în economie, rol care, până în prezent, a fost ignorat de autorităţile centrale. „Portul Constanţa poate deveni cel mai mare port al acestei zone şi nu o zonă în care clica lui Băsescu şi fratele lui Băsescu să fure şi să deturneze bani şi proiecte utile pentru Constanţa”, a spus liderul social-democrat. La rîndul lui, primarul Mazăre a declarat că Mircea Geoană “are faţă de preşedinte, are prestanţă”. „Are discurs, este un om cu care nu îţi este ruşine. Nu este boţit, nu pierde nopţile. Nu îşi aduce amantele în funcţii importante. Nu ştiu dacă Geoană are sau nu amante, dar, dacă are, nu le va aduce oricum în posturi publice”, a spus Mazăre. Geoană s-a deplasat sâmbătă, cu staff-ul de campanie, la Pavilionul Expoziţional, pentru o scurtă vizită la „Sărbătoarea vinului dobrogean”. Geoană a vorbit cu fiecare din producătorii de vinuri prezenţi la festival: „Aceşti producători pot fi una din destinaţiile turistice. Podgoriile pe care le au şi pe care le-au reabilitat pot aduce mulţi turişti. Şi dacă statul se implică în a-i ajuta în ceea ce priveşte promovarea, este şi mai bine”.

PROMISIUNI Mazăre le-a spus locuitorilor din cartierul CET că, în cel mult o săptămână, le va da în folosinţă „Parcul Viitorului”, cel mai frumos parc din Constanţa şi unul dintre cele mai frumoase din ţară. De asemenea, le-a promis locuitorilor din zona CET că strada Vârful cu Dor va fi asfaltată, pentru că lucrările la reţeaua de gaze au fost finalizate. Totodată, începând cu primăvara lui 2010, Primăria va începe scoaterea şinelor de tramvai de pe bulevardul Aurel Vlaicu. Cât priveşte podul de tramvaie din zona CET, primarul Mazăre a afirmat că, până în primăvară, va fi asfaltat şi dat în folosinţă. La rândul lui, Geoană, a reafirmat susţinerea pentru programul de construire a locuinţelor ieftine pentru tineri, aplicat în premieră în Cetatea Tomisului. ”Vreau să transpun la nivel naţional programul de construire de locuinţe ieftine pentru tineri, pe care Radu Mazăre l-a demarat la Constanţa. Să facem locuinţe ieftine cu chirie pentru cei cu venituri mici şi cu dobândă subvenţionată pentru cei care au un pic mai multe resurse financiare”, le-a spus el constănţenilor. Liderul PSD a adăugat că cel mai mult îi place când primarul Mazăre poartă casca de constructor de case, construind locuinţe ieftine pentru tineri.