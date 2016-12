Şuţ prins de un jandarm în timpul liber

Lucrează în slujba cetăţenilor şi nu ţine cont dacă se află în timpul liber sau nu. Este vorba despre un subofiţer din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa care este mereu cu ochii în patru. Se poate spune că, marţi, a fost omul potrivit la locul potrivit, deoarece a prins un individ imediat după ce acesta a buzunărit o constănţeancă. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 16.30, într-o staţie de autobuz din cartierul Tomis III, din Constanţa. “Când a oprit autobuzul în staţie, am aşteptat să urce toată lumea. La un moment dat, am observat că un individ a încercat să fure din geanta unei persoane, nu a reuşit şi imediat a încercat la o alta. A luat portofelul şi a coborât imediat din autobuz. Eu am intervenit, l-am imobilizat şi am sunat la Inspectorat”, a declarat jandarmul care l-a prins pe individ. În scurt timp, oamenii legii s-au deplasat la locul incidentului. Suspectul, Taifun Sali, de 28 de ani, a fost reţinut şi predat lucrătorilor Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa. Pentru că autobuzul a plecat imediat după ce suspectul a coborât, păgubita nu a ştiut că a fost jefuită. Ea a realizat că a fost victima unei infracţiuni după ce a ajuns acasă. Se pregătea să se îndrepte către un magazin, unde presupunea că l-a uitat, însă a fost contactată de jandarmi, care i-au spus ce s-a întâmplat. Oamenii legii i-au predat pensionarei de 52 de ani portofelul în care avea suma de 300 de lei şi mai multe acte, iar femeia le-a mulţumit. Marţi seară, Taifun Sali a fost reţinut pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, pe numele lui fiind întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. Ieri dimineaţă, Sali a fost prezentat procurorilor cu propunere de arestare preventivă. Potrivit anchetatorilor, suspectul nu se află la prima faptă de acest gen.