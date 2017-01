Sute de bătrîni constănţeni au beneficiat de electrocardiograme gratuite

Statisticile realizate de cardiologi arată că peste 17 milioane de persoane mor anual din cauza diferitelor afecţiuni ale inimii. Pe plan mondial, ieri, s-a sărbătorit "Ziua Inimii", iar la Constanţa, sub deviza "Cît de tînără este inima ta?" persoanele care au dorit şi-au putut măsura gratuit tensiunea arterială. "Am măsurat tensiunea arterială şi am stabilit factorii de risc ai afecţiunilor vasculare. Cei care au avut nevoie de sfaturi le-au putut primi. Campania noastră se adresează tuturor categoriilor de vîrstă, nu numai bătrînilor", a declarat dr. Laura Raftu Tică. Campania care a avut loc în parcul din Tomis II s-a desfăşurat între 10:00 şi 18:00, iar medicii spun că numai într-o oră au consultat 150 de persoane. Deşi adresată tuturor persoanelor, la cortul unde se măsura tensiunea arterială s-au îngrămădit doar persoanele trecute de 50 ani. "Pentru noi este extraordinar să putem să facem acest consult gratuit. Din pensia de trei miloane de lei nu ne putem permite să mergem la medic ca să plătim un control, care poate costă în jur de 500.000 de lei", a spus Veronica Tudir, una dintre persoanele dornice să afle care este tensiunea sa arterială. Pentru unii dintre pacienţi, acest control a fost o ocazie potrivită de a pune întrebări şi de a afla răspunsuri la problemele de sănătate care îi macină. "Am avut un accident vascular înainte, dar nu prea m-a lămurit medicul din spital ce trebuie să fac ca să mă vindec. Am venit la cardiologii de aici şi am stat de vorbă cît am vrut cu ei. La spital, medicul mă tot amîna, îmi zicea că e de gardă, dar acum m-am lămurit şi voi avea grijă să urmez sfatul celor de aici", a spus Vasile Ghineacă. Medicii care au participat la acţiunea din parc, le-au oferit pacienţilor posibilitatea de a face o electrocardiogramă gratuită. "Pacienţii cu risc cardio-vascular pot suferi accidente cardiovasculare (AVC) sau infarcturi miocardice. De aceea îi sfătuim pe toţi cei care ştiu că au probleme cu inima să aibă un stil de viaţă cît mai sănătos, cu o alimentaţie echilibrată, dar săracă în grăsimi, iar efortul fizic să fie bine dozat", a declarat directorul de zonă al unui vestit concern farmaceutic, Cristian Fugarevici.