Sute de bolnavi de hepatită, lăsaţi fără tratamente

În multe judeţe din ţară, bolnavii diagnosticaţi cu diferite tipuri de hepatită întâmpină mari probleme în ceea ce priveşte administrarea tratamentelor, se pare, din cauza disfuncţionalităţilor din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), loc unde ajung dosarele bolnavilor şi de unde trebuie să primească aprobări, fiind vorba despre tratamente extrem de costisitoare. Vaslui este unul dintre judeţele în care bolnavii au de suferit. Peste o sută de bolnavi de hepatită aşteaptă, de mai bine de un an, ca experţii din cadrul CNAS să le aprobe dosarele. După ce vor primi avizul favorabil, bolnavii vor putea beneficia în mod gratuit de tratament. În prezent, pe lista de aşteptare se află 101 dosare pentru tratamentul hepatitei de diferite tipuri, iar de la începutul anului au fost aprobate în medie zece dosare de către comisia constituită la nivelul CNAS. Şi bolnavii diagnosticaţi cu diferite tipuri de hepatite din judeţul Constanţa se confruntă cu probleme similare. Purtătorul de cuvânt al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, Lămâiţa Antochi, a declarat că pe lista de aşteptare sunt circa 200 de bolnavi care îşi aşteaptă drepturile de aprox. un an. „Noi am trimis dosarele la CNAS şi aşteptăm”, a explicat reprezentantul CJAS din Constanţa. Medicii au explicat că hepatitele de tip B şi C au un potenţial mare de cronicizare, iar la cea de tip B, de exemplu, dar şi de tip E este de până la 70% şi duce la ciroză. „Cea de tip B duce la cancer hepatic chiar dacă nu a ajuns la ciroză. Există şi forme fulminante care duc la moartea pacientului sau organismul rămâne cu sechele. Tratamentul este foarte important”, a precizat Monica Elisei, medic de familie. Coordonatorul programului judeţean pentru hepatite din Constanţa, prof. univ. dr. Sorin Rugină, a declarat că terapia trebuie instituită cât mai repede posibil. „Evoluţia pacienţilor cu hepatită cronică este îndelungată şi lentă. Efectele întârzierii instituirii terapiei sunt discutabile. Sigur, bine ar fi ca terapia să se înceapă în cel mai scurt timp posibil, crescând astfel şansele de vindecare a bolnavilor”, a precizat prof. dr. Rugină. Tratamentul lunar al unui singur bolnav de hepatită cronică depăşeşte 1.000 euro. Dacă acesta are nevoie şi de adjuvante pentru reacţiile adverse, suma se poate dubla.