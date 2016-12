Sute de câini sterilizaţi la Mangalia

Primăria municipiului Mangalia şi organizaţiile non-guvernamentale Vier Pfoten şi Save the dogs au desfăşurat, pe parcursul lunii august, mai multe campanii de sterilizare a animalelor cu şi fără stăpân, în special câini abandonaţi pe străzile oraşului. În cadrul acestor campanii, specialiştii Vier Pfoten şi-au desfăşurat activitatea la Biobaza Mangalia, unde au sterilizat peste 300 de animale fără stăpân. Medicii de la Vier Pfoten se află la cea de-a doua acţiune desfăşurată anul acesta în Mangalia. Între 8 august şi 1 septembrie, medicii de la Vier Pfoten au deparazitat şi sterilizat 313 animale, dintre care 287 câini şi 26 pisici. Au fost tratate animale atât din oraş, cât şi din staţiunile Neptun, Saturn, Venus şi Olimp. Pe lângă animalele fără stăpân, au fost sterilizate şi câteva zeci de animale de casă aduse de localnici la clinica situată la Biobaza Mangalia. În aceeaşi perioadă au avut loc alte două campanii de sterilizare, organizate în colaborare cu asociaţia Save the dogs. Pe durata acţiunii au fost deparazitate, vaccinate şi sterilizate aproximativ 130 de animale cu stăpân (câini şi pisici). Campania Save the dogs va continua în zilele de 20 şi 21 septembrie. (T.I.)