Sute de constănțeni au făcut mișcare la patinoar

Copiii și adulții care au vrut să facă mișcare în aer liber și au mers la patinoar au râs și s-au distrat de minune pe gheață, așa că nu au regretat nicio secundă că au venit la Aqua Ice Magic, patinoarul deschis în stațiunea Mamaia, din acest an. Cele câteva zile pe care constănțenii le-au avut libere de Sărbători au fost prilejul perfect pentru a ieși din casă și a face mișcare, exersându-și echilibrul pe patine. ”De când s-a deschis patinoarul, am tot venit să-i aducem pe copii, pentru că e o activitate de care se bucură doar în sezonul de iarnă. De Crăciun am fost însă cam sedentari, așa că acum profităm de vremea frumoasă și de zilele libere și am venit să mai facem mișcare”, a spus un constănțean, venit cu cei doi copii la Aqua Ice Magic. Cei mici s-au bucurat cel mai mult de ieșirea în aer liber și, chiar dacă abia reușeau să stea în picioare, nu au mai vrut să plece de pe patinoar. ”Este prima dată când merg la patinoar, dar am învățat destul de repede să merg. Am mai luat și o căzătură, dar mergem înainte. Am venit cu familia din satul Tătaru, comuna Comana, și sper că voi mai veni până încep școala”, a spus Andrei, un băiat de 11 ani. Curajoasă a fost și Melis, de doar șapte ani, care s-a urcat pentru prima oară pe ghetele de patinaj, însă spune cu mândrie că a reușit să își țină echilibrul și să nu cadă deloc. ”Este prima dată când vin la patinoar și e foarte frumos. Am reușit să merg pe patine, nu e foarte greu. Nu am căzut deloc, dar m-a ținut mami de mână cât ne-am plimbat. Vreau să mai vin și altă dată”, a spus Melis. Mama acesteia a dorit să iasă din casă, să facă mișcare după Crăciun și să o învețe pe cea mică să patineze. ”Am avut libere zilele acestea și nu prea am avut activitate. Ieri a fost viscol și am stat în casă, așa că azi am ieșit să facem mișcare în aer liber și ne bucurăm că a ieșit și soarele puțin”, a spus mama lui Melis. Căzăturile pe gheață i-au speriat însă pe unii copii, care nu au mai avut curajul să continue să patineze. O fetiță de 6 ani a ieșit plângând de pe gheață și a spus că nu mai vrea să vină niciodată. ”Nu am mai fost niciodată și nu știu să merg. Am căzut și m-am lovit la genunchi. Nu vreau să mai vin”, a spus ea, printre lacrimi. Tatăl acesteia i-a explicat că așa este la patinoar, însă, dacă va continua să încerce, va învăța să meargă singură pe patine.

CÂTEVA SUTE DE CONSTĂNȚENI, PE PATINE ÎN FIECARE ZI

Reprezentanții Aqua Ice Magic spun că, în cele câteva zile de sărbătoare, patinoarul a fost locul de întâlnire pentru numeroși constănțeni. ”Am avut clienți și în prima zi de Crăciun, și în a doua zi, chiar și sâmbătă, când a fost vremea mai urâtă și a bătut vântul. Cu toții s-au distrat, ba chiar s-au împărțit în echipe și au jucat hochei. Gheața a fost în permanență ocupată de copii și adulți veniți să facă mișcare și să se distreze”, a precizat managerul Aqua Ice Magic, Sorina Hortolomei. Aceasta a adăugat că zilele libere de Sărbători au adus un număr mai mare de vizitatori comparativ cu alte zile, apreciind că, în fiecare zi, câteva sute de constănțeni s-au aflat pe gheața de la Aqua Ice Magic.