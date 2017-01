Sute de constănţeni au cerut ajutorul Ambulanţei

Sărbătoarea Crăciunului a trecut! Unii au mâncat mai mult, alţii mai puţin, fiecare cât s-a obişnuit. Mai este o categorie: gurmanzii! De obicei, ei ajung la spital după ce consumă excesiv fie mâncare, fie băutură. Ei ignoră sfaturile medicilor care, în fiecare an, ne atrag atenţia că trebuie să fim cumpătaţi şi să nu consumăm mâncare în cantităţi exagerate. Nici în acest an ei nu au ocolit Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei”. Sute de solicitări s-au înregistrat la dispeceratul Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa. Reprezentanţii instituţiei spun că în ziua de Crăciun au fost semnalate 400 de cereri, din partea constănţenilor, pentru diverse solicitări. Chiar dacă numărul nu pare mare raportat la cele câteva sute de mii de constănţeni, urmează petrecerile de Anul Nou, când, cel mai probabil, vor fi şi alte persoane care vor cere ajutorul SAJ Constanţa cu diverse probleme medicale. Şi la Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, de Crăciun, peste 1.200 de persoane au chemat Ambulanţa, dintre care 644 au fost urgenţe medicale, majoritatea pentru probleme digestive, afecţiuni cardiovasculare, lipotimii şi sincope, printre care şi câteva cazuri de comă alcoolică, dar şi pentru şapte tentative de suicid. Instituţia are pregătite să intervină la solicitări 91 de echipaje. În toată perioada sărbătorilor de iarnă, la Ministerul Sănătăţii funcţionează centrul operativ, unde pot fi înregistrate toate sesizările din teritoriu, iar permanenţa pentru intervenţii în caz de necesitate este asigurată de secretarii de Stat Raed Arafat şi Adrian Pană.

SFATURI DE LA SPECIALIŞTI Pentru a nu face indigestie şi a ajunge în grija medicilor, specialiştii ne învaţă mici trucuri de nutriţie pentru a gusta din toate felurile de mâncare. Înainte de a ne aşeza la masă, trebuie să facem puţin „loc“ în stomac. O plimbare scurtă în aer liber este ideală pentru a mai arde din calorii. Un alt sfat este să evitaţi dulciurile înainte de mesele principale. Preventiv, puteţi lua o pastilă care conţine supliment de enzime digestive, pentru a uşura procesul de asimilare a alimentelor. Când începe festinul, este important să nu vă „aruncaţi“ asupra mâncării. Nu mâncaţi cu poftă şi mestecaţi bine! Nu beţi alcool mai mult decât ştiţi că vă este limita! După masă, este indicat să vă ridicaţi şi să faceţi, din nou, puţină mişcare. Cea mai mare greşeală este să vă întindeţi „puţin“ în pat, cuprinşi de toropeală. Poziţia orizontală nu ajută deloc metabolismul. Dacă nu aţi luat înainte de masă o pastilă pentru digestie, trebuie să luaţi după masă imediat un medicament antiacid, care absoarbe acidul stomacal în exces.