Sute de constănţeni, înscrişi la X Factor

Caravana X Factor a ajuns, sâmbătă, la Constanţa: sute de oameni s-au adunat, încă de dimineaţă, în fata Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, locul în care s-au desfăşurat audiţiile pentru cel mai atractiv show TV, foarte apreciat pe plan internaţional. Şi-au încercat şansa de a deveni vedete peste 500 de talente muzicale dintre care s-au calificat 200. Norocoşii care au reuşit să treacă de preselecţii au fost invitaţi să participe, duminică, şi la probele de înregistrări video. Concursul nu a fost scutit de momente interesante, după ce controversatul travestit Naomi s-a bălăngănit pe ritmul a trei piese, în speranţa de a deveni mai faimos ca pe unele... străzi din Germania. Organizatorii au apreciat, însă, participarea entuziastă a constănţenilor, printre care s-a aflat chiar şi o doamnă în vârstă de 80 ani, care a vrut să demonstreze că frumuseţea romanţelor învinge timpul. Energic, publicul i-a intâmpinat cu entuziasm pe Răzvan Simion şi Dani Oţil, prezentatorii show-ului din România.

X Factor nu ia în băşcălie concurenţii!• „Ne-a plăcut şi, mulţumim lui Dumnezeu, am prins şi vreme frumoasă. Atmosfera a fost OK, sunt voci bune, sper să scape de emoţii şi să se descurce la audiţii. Am văzut nişte fete care cântau superb, dar care aveau trac. Însă noi suntem un fel de element de legătură între juriu şi participanţi: dacă reuşim să-i scăpăm de emoţii, înseamnă că scopul nostru este realizat. A te prezenta la o preselecţie nu înseamnă a-ţi pune cineva o etichetă: singurul lucru pe care îl poţi pierde este şansa de a intra într-o super-competiţie cu cel mai mare premiu care s-a acordat vreodată într-o emisiune de acest gen, de 200.000 euro. N-aş vrea să aibă cineva, în faţa televizorului, acea urmă de regret că nu s-a prezentat la audiţii de teama că cineva l-a luat în... balon sau s-a purtat urât. Din păcate, au fost show-uri TV care au făcut mai mult rău decât bine prin băşcălia împotriva concurenţilor. (...) Cei ce nu s-au prezentat la Constanţa, au şansa să se prezinte la Iaşi, este păcat să nu profite de această şansă”, a declarat Răzvan.

Fără bariere de vârstă sau stil, X Factor a răsturnat audienţele din întreaga lume, bucurându-se de o incredibilă popularitate în rândul telespectatorilor. Creat de Simon Cowell, în Marea Britanie, formatul a fost rapid achiziţionat de televiziuni din întreaga lume, astfel că la sfârşitul anului trecut, existau deja 47 de câştigători ai concursului. Juriul, alcătuit din personalităţi reprezentative din domeniul muzical, nu doar alege finaliştii, ci îi şi îndrumă. Pe parcursul emisiunii, membrii juriului se transformă din judecători în adevăraţi mentori.

„X Factor caută cele mai bune voci din România. În cele două oraşe în care au avut loc audiţiile, am avut norocul să descoperim talente cu foarte mult potenţial. La fel de importante ca şi vocea sunt atitudinea, prezenţa scenică şi increderea că poţi ajunge celebru, iar o parte dintre cei care au venit la audiţii în Constanţa au arătat că au toate aceste calităţi. Mulţumim Primăriei Muncipiului Constanţa pentru sprijinul acordat”, a declarat PR-ul competiţiei, Maria Pârvuleasa.