Sute de constănţeni, la Spital

Chiar dacă medicii atrag atenţia, an de an, în preajma sărbătorilor, asupra abuzului de alimente şi alcool, sunt constănţeni care ignoră sfaturile specialiştilor şi ajung de urgenţă la spital cu diferite afecţiuni care le pun în pericol sănătatea şi chiar viaţa. Şi în acest an, atât medicii Unităţii de Primire a Urgenţelor (UPU), din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, cât şi cei ai Serviciului de Ambulanţă Judeţean s-au confruntat cu un număr mare de solicitări, sute de persoane cerând ajutor de specialitate fie ca urmare a etilismului acut, fie din cauza crizei biliare. Semnele bolilor au apărut după consumul de grăsimi, tocături, preparate de cofetărie, toate în exces. Cei care au ajuns în UPU au primit îngrijirile medicale de care au avut nevoie, după care au continuat tratamentele în ambulatoriu.