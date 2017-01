Sute de constănţeni suferă infarcte miocardice anual

Stilul de viaţă alert, grija pentru ziua de mîine, oboseala, nepăsarea faţă de sfaturile medicilor sînt doar o parte din cauzele care favorizează creşterea alarmantă a numărului de persoane care ajung la spital cu infarct miocardic. Medicii susţin că, de cele mai multe ori, bolnavii ajung în stare gravă la spital din cauza propriei neglijenţe. În ciuda faptului că ştiu că suferă de afecţiuni cardiace, aceştia nu respectă recomandările specialiştilor. “Tratăm 320 de infarcte anual. Mulţi dintre pacienţi nu respectă tratamentul şi merg la medic doar cînd se simt rău”, a declarat şeful Clinicii de Cardiologie, prof. univ. dr. Elvira Craiu. Pacienţii, în schimb, se apără şi dau vina pe stres şi oboseală. “Lucrez foarte multe ore pe zi, nu mă odihnesc şi îmi fac foarte multe griji. Sînt stresată şi cred că acesta a fost motivul pentru care am ajuns aici. Am mai avut probleme şi am respectat regimul prescris”, a spus Ioana Popa, o pacientă. Cardiologii vorbesc despre o schimbare a formelor de manifestare a bolii, iar acest lucru determină schimbarea schemelor terapeutice, ducînd şi la o nouă definiţie a infarctului miocardic. “Medicii cardiologi şi rezidenţii au luat parte la o întrunire în care se discută despre infarctul miocardic. Infarctul miocardic se caracterizează prin obstrucţia bruscă şi completă a arterelor coronare. Este foarte important ca medicii să facă diferenţa între angina pectorală şi infarctul miocardic pentru a pune un diagnostic corect”, a declarat dr. Craiu. Mai mult, în farmacia Spitalului Judeţean a fost adus un medicament revoluţionar, din import, pentru pacienţii cu afecţiuni ale inimii.