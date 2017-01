Sute de controale în cluburi, după incendiul de la „Bamboo“

După devastatorul incendiu care a distrus „Bamboo“, autoritățile au declanșat ample controale în întreaga țară la cluburi și discoteci. Astfel de verificări au avut loc și la Constanța, unde pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) "Dobrogea" au efectuat verificări, în noaptea de sâmbătă spre duminică, cu precădere după ora 23.00. Alături de polițiști și jandarmi, reprezentanții ISU au controlat patru cluburi, unde au fost constatate 32 de nereguli și s-au dat 31 de sancțiuni - 23 de avertismente și opt amenzi în valoare de 18.000 de lei. Principalele abateri au constat în instalații electrice defecte sau exploatate necorespunzător, probleme de natură organizatorică, neîntreținerea instalațiilor de stingere a incendiilor, neverificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, neorganizarea instructajului în domeniul situațiilor de urgență, neafișarea sau neactualizarea planurilor de evacuare. În plus, reprezentanții ISU "Dobrogea" spun că au desfășurat acțiuni de informare a personalului din locațiile verificate.

Potrivit statisticilor centralizate la nivel național, pompierii au făcut 162 de controale în cluburi, în noaptea de sâmbătă spre duminică, fiind date 118 amenzi în valoare de 203.000 lei, pentru nerespectarea reglementărilor pe linia apărării împotriva incendiilor, anunţă Ministerul Afacerilor Interne (MAI). "Totodată, cu prilejul controalelor executate a fost depistat un caz de încălcare gravă a cerinţei de securitate la incendiu, situaţie care a generat aplicarea măsurii complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor la un operator economic din comuna Brănești, județul Gorj. Inspectorii din teren au constatat faptul că a fost depăşit numărul maxim de utilizatori cu mai mult de 10% din valoarea de referinţă, fapt ce a impus, conform prevederilor legale în vigoare (HG nr. 915/2015), oprirea funcţionării acestuia", informează MAI. Reprezentanții ministerului anunţă că, în perioada următoare, controalele se vor intensifica, precizând că ultima acțiune preventivă de amploare, derulată la nivel național, care a vizat imobilele în care funcționează cluburi și discoteci, a avut loc în perioada 11-12 noiembrie 2016.

Între timp, ancheta autorităților continuă în ritm alert. Audierile în dosarul deschis după incendiul din clubul Bamboo au fost reluate duminică, unul dintre agenţii de pază ai localului spunându-le jurnaliştilor că este de părere că focul a fost pus. "Cu exactitate nu se ştie ce s-a întâmplat. Fumul a început să se vadă pe la 3, 3 şi ceva. Fumul a apărut în barul din partea din faţă, chiar la intrare, spun colegii. Eu am avut altă sarcină, am fost undeva la office şi în momentul în care colegii au dat prin staţie că a început incendiul, oamenii deja au început să iasă. Am avut noroc că am avut foarte multe evacuări de urgenţă. Sunt vreo cinci, şase ieşiri de urgenţă. Nu s-au îmbulzit oamenii, din contră, au ieşit în linişte. La sfârşit doar, când a fost aşa mai... Nu au fost flăcări, totul a fost ignifug. Cred că au fost vreo 600, 700 oameni în club. Nu pot să vă spun dacă se fuma, s-a fumat narghilea. Spuneţi-mi un club unde nu se fumează. Am fost instruiţi de când s-a întâmplat nenorocirea la Colectiv. Astea sunt nişte aberaţii cu aruncarea în piscină. Piscina era acoperită de zăpadă, nu are apă, lumea aberează. Autorităţie au intervenit ok. (...) Au fost controale, ultimul a fost acum o lună. Părerea mea e că focul a fost pus", a declarat Eugen Barbu, agent de pază în Bamboo, citat de agenția de presă Mediafax.

Şeful Serviciului Omoruri susţine că nu există niciun indiciu cu privire la o mână criminală la acest moment al anchetei. "Declaraţiile persoanelor diferă. Trebuie să le evaluăm. Nu există niciun indiciu cu privire la o mână criminală. S-au cerut şi obţinut o mare parte din acte medicale şi de la instituţii, toate trebuie analizate. Am ridicat foarte multe documente, vorbim de bibliorafturi, nu două-trei hârtii", a declarat Radu Gavriş. La audieri a ajuns şi Radu Tarcan, administratorul clubului. Patronul localului, Joshua Castellano, a fost citat pentru declaraţii.

"Este prematur de spus de unde a izbucnit incendiul. O parte din angajaţii clubului au fost audiaţi ieri (n.r. - sâmbătă), vor fi audieri şi azi (n.r. - duminică), au fost audiaţi clienţi şi angajaţi. La acest moment nu avem date privind aparținători care să semnaleze dispariţia cuiva. Patronul clubului urmează să fie audiat, vor fi audiate toate persoanele care au legătură cu acest eveniment. Locul e complet distrus, nu ştiu ce se va găsi acolo. Cu siguranţă erau câteva sute de persoane în club", a declarat procurorul prezent la faţa locului.

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă dimineață, la clubul Bamboo din Capitală. Peste 260 de pompieri au intervenit, timp de peste șase ore, pentru stingerea incendiului. 44 de persoane au fost transportate sau au ajuns pe cont propriu la spital.