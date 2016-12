Sute de copii cu malformații cardiace, operați în ultimii 3 ani

Peste 400 de copii cu malformație cardiacă au fost operați, în ultimii trei ani, la Spitalul ”Marie Curie”, de medici italieni și români, în cadrul unui program de cooperare între Ministerul Sănătății și Clinica San Donato, acordul dintre cele două părți fiind prelungit pentru încă trei ani. ”În ultimii ani, cu ajutorul partenerilor din Italia și cu suportul medicilor din România, s-au făcut peste 400 de intervenții chirurgicale pe inimă pentru copii. Principalul centru este Spitalul ”Marie Curie”, în care s-au efectuat aceste operații. Peste 400 de copii au fost salvați prin acest parteneriat internațional. Încă avem copii care nu pot beneficia de acest tip de operație în România. De aceea este esențial să dezvoltăm mai departe aceste parteneriate internaționale, este esențial să ne dăm seama că nu suntem buricul pământului, este esențial să ne dăm seama că avem ce învăța de la partenerii noștri și că la un moment dat și noi vom oferi mai departe acest ajutor”, a declarat vineri, 23 septembrie, într-o conferință de presă, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu. El a anunțat că a fost semnat un nou acord cu Clinica San Donato din Italia, pentru încă trei ani, parteneriatul dintre cele două părți urmând a se dezvolta și în domeniul transplantului medular. ”În perioada următoare vom dezvolta parteneriatul nostru în domeniul transplantului de măduvă osoasă și de asemenea 18 specialiști au fost formați. Este vorba nu numai despre medici din Italia care vin în România și operează alături de medici din România. Este vorba de traininguri oferite pentru personalul medical din România”, a explicat ministrul. El a spus că, începând din acest an, în România va exista pentru prima dată ca specialitate la rezidențiat cardiologia pediatrică. ”Noi trimitem peste 1.000 de copii în străinătate în fiecare an, parte din ei merg pentru transplant medular, parte pentru alte intervenții, fie chirurgicale, fie de alt tip. În săptămânile următoare, patru persoane din România vor pleca în Siria, alături de echipa de la San Donato, pentru a ajuta copiii de acolo”, a mai spus demnitarul. Managerul Spitalului ”Marie Curie”, Daniel Buzatu, a salutat semnarea unui nou acord de cooperare cu cei de la San Donato și a anunțat că, luna viitoare, vor merge la pregătire în această clinică trei medici și o asistentă, iar apoi alte patru asistente. Chirurgul Tammam Yousef a precizat că, începând de anul viitor, va exista un program continuu de operații pentru afecțiuni la inimă la Spitalul ”Marie Curie”. ”Nu se va mai întrerupe activitatea aici. În fiecare an sunt 1.000 de nou-născuți care au nevoie de operație. În următorii trei ani, cel puțin cinci centre vor trebui să lucreze fiecare 250 - 300 de cazuri pe an ca să poată rezolva problema. Cel mai important lucru este că acum rezolvăm urgențele. Înainte, toate urgențele, toate maternitățile stăteau și se uitau la copii cum se sting, dar acum acest lucru nu se mai întâmplă. Noi, în 3 ani, cred că nu o să mai trimitem niciun copil afară. Noi nu avem morbiditate, nu avem probleme, nu avem infecții, nu avem sângerări”, a afirmat medicul străin.