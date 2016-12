Sute de copii, în baza militară de la Mihail Kogălniceanu

385 de copii din centrele de plasament din Constanţa şi Agigea au participat, vineri, în baza militară din Mihail Kogălniceanu, la o festivitate organizată de militarii americani cu prilejul „Zilei Independenţei Statelor Unite“, sărbătorită pe 4 iulie. Timp de câteva ore, copiii s-au jucat în castele gonflabile, în atelierul de face-painting, au urmărit o demonstraţie de arte marţiale a militarilor americani, au urcat în vehicule militare şi au ţinut în mână armele folosite de militari în misiuni. „Este pentru a doua oară când colaborăm cu militarii americani şi a fost o colaborare extrem de fructuoasă. Copiii de-abia aşteptau să vină aici, să stea de vorbă cu militarii americani şi să se bucure de fiecare activitate. Ei au fost împărţiţi pe grupe de vârstă pentru ca fiecare copil să participe la jocuri potrivite vârstei“, a declarat vicepreşedintele United Hands Romania Association, Renne Crosman. Militarii americani spun că întâlnirea cu cei mici i-a ajutat să uite puţin de dorul de casă. „Ne-am simţit foarte bine şi suntem mulţumiţi că cei mici au avut parte de o zi pe cinste. Am vrut să le arătăm cum sărbătorim noi acasă Ziua Independenţei. Eu am patru copii acasă şi această festivitate mi-a alinat puţin dorul de familie“, a spus locotenentul Jordan Ames. „Mulţumesc conducerii bazei de la Mihal Kogălniceanu, pentru că este al doilea an când organizează acest eveniment pentru copii şi sperăm să devină o tradiţie. Nu este singurul eveniment la care au fost alături de copii, au organizat diverse evenimente şi de 1 Iunie, de 1 Mai şi sunt şi alte activităţi care se desfăşoară în centrele de plasament“, a declarat directorul adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, Mihaela Ristea.