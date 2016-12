Sute de credincioşi au mers în procesiune cu moaştele Sfîntului Pantelimon

La doar o săptămînă de la marea sărbătoare a Sfîntului Prooroc Ilie Tesviteanul, credincioşii ortodocşi întîmpină un nou praznic. Sărbătoarea Sfîntului Pantelimon, Doctorul fără de Arginţi şi protectorul bolnavilor, întîmpinată în fiecare an pe data de 27 iulie, are o semnificaţie aparte la Constanţa. Pentru că rămăşiţele sfîntului ucis în numele credinţei lui Hristos în vremea împăratului Diocleţian se află depuse la Catedrala \"Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel\" încă din perioada interbelică, Arhiepiscopia Tomisului organizează în fiecare an o procesiune religioasă pe străzile oraşului. Cum tradiţia a fost respectată şi de această dată, oamenii nu au pierdut prilejul de a participa atît la slujbele din biserici, cît şi la procesiunea propriu-zisă. În pofida căldurii insuportabile de afară, sute de constănţeni, dar şi turişti sosiţi pe litoral, au aşteptat cu sufletul la gură, ieri, în faţa Catedralei Arhiepiscopale, scoaterea moaştelor din lăcaşul de cult. După oficierea Sfintei Liturghii, racla cu moaştele Sfîntului Pantelimon, dar şi cele care conţin rămăşiţele pămînteşti ale Sfinţilor Epictet şi Astion, au pornit, sub atenta supraveghere a jandarmilor, echipajelor Poliţiei Rutiere şi detaşamentelor Forţelor Navale, în procesiune. \"Sîntem la Constanţa de cîteva zile, locuim la nişte rude în zona Arhiepiscopiei şi am profitat de acest moment pentru a ne ruga Sfîntului Pantelimon pentru sănătate şi linişte în familie\", a spus un turist din Bucureşti. Pe toată durata procesiunii, raclele cu sfintele moaşte au fost purtate de preoţii conduşi de Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, în vreme ce alţi ierarhi binecuvîntau credincioşii. Pentru ca procesiunea şi mulţimea să îşi urmeze traseul stabilit, circulaţia pe străzile din apropierea Arhiepiscopiei a fost oprită de echipajele Poliţiei Rutiere. Prima oprire a fost făcută în faţa vechii biserici greceşti Schimbarea la Faţă, unde alţi zeci de credincioşi au aşteptat sosirea raclelor sfinte. \"Sfîntul Pantelimon este cel care are grijă de suferinţele noastre, trebuie să ne rugăm la el mereu. Aş fi vrut să merg la slujbă la Catedrală şi apoi în procesiune, dar sînt bătrînă şi nu mă mai ţin puterile\", a spus o pensionară din Constanţa. Procesiunea religioasă a continuat apoi pe traseul str. Mircea cel Bătrîn, bulevardul Mamaia - Spitalul Militar, unde mulţimea a făcut un nou popas de rugăciune, bulevardul Tomis şi Capela Militară. Potrivit tradiţiei religioase, Sfîntul Pantelimon s-a născut dintr-un tată păgîn şi o mamă creştină, a primit de mic numele de Pantoleon şi a devenit unul dintre cei mai aprigi apărători ai creştinismului. Prins în vîltoarea persecuţiilor anticreştine în Imperiul Roman, Sfîntul Pantelimon şi-a primit sentinţa de moarte prin decapitare în anul 305 după Hristos.