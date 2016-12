Sute de directori de spitale, decapitaţi

Funcţiile de conducere create suplimentar în unităţile sanitare publice vor fi reduse, a anunţat, ieri, ministrul Sănătăţii, Attila Cseke. Se prevede reducerea numărului de funcţii de conducere (director) cu 28% (577), de la 2069, la 1492. Întrucât, în majoritatea cazurilor, funcţiile de director din cadrul comitetului director sunt ocupate interimar în urma numirii prin ordin al ministrului Sănătăţii şi ţinând cont de necesitatea diminuării cheltuielilor salariale, Ministerul Sănătăţii va aplica măsura de reducere a numărului de funcţii de conducere din categoria „alţi directori” din spitalele publice menţionate, prin încetarea interimatului. “Legea este mult prea permisivă în acest moment. Ne aflăm în situaţia în care, în unele spitale mici, sub 400 de paturi, există şase funcţii de conducere, iar în altele, cu peste 400 de paturi, există şi câte zece funcţii de conducere. Aveam create suplimentar tot felul de funcţii de directori ocupate interimar, în special funcţiile de director de resurse umane, IT, logistic, director administrativ pentru că acest lucru a fost permis prin Legea 95”, a declarat Attila Cseke. Ministrul Sănătăţii a dat exemplul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Tg Mureş care are prevăzute zece funcţii de conducere şi al spitalelor similare din Galaţi (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei) şi Iaşi (Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii Sf. Maria), cu câte şapte funcţii.

MĂSURI NOI. Noile măsuri care vor fi introduse preved ca în unităţile sanitare clinice cu peste 400 de paturi să existe numai cinci funcţii de conducere (manager, director medical, director financiar, director de cercetare - dezvoltare şi director de îngrijiri); în unităţile sanitare clinice sub 400 de paturi să existe patru funcţii de conducere (fără directorul de îngrijiri); în unităţile sanitare neclinice cu peste 400 de paturi vor exista patru funcţii de conducere (manager, director medical, director financiar şi director de îngrijiri); în unităţile sanitare neclinice sub 400 de paturi vor fi trei funcţii de conducere (manager, director medical, director financiar). Se va ajunge astfel la un total de 1492 de funcţii de conducere, după o reducere a numărului actual cu 577 de funcţii, însemnând o diminuare în medie a cheltuielilor cu salariile lunare de peste un milion lei/lună. La Constanţa, reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană, dar şi directori de spitale nu ştiau nimic ieri referitor la măsurile şefului de la Bucureşti.