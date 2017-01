Sute de fani la concertul lui Shaggy din Mamaia

Sute de fani au participat, vineri seară, la concertul pe care jamaicanul Shaggy, aflat pentru prima dată în România, l-a susţinut pe plaja din dreptul hotelului „Mamaia“. Înainte ca Shaggy să-şi facă apariţia pe scenă, Alex, însoţit de dansatorii săi, au încălzit atmosfera. Timp de o oră şi jumătate, ambasadorul mişcării reggae, alături de membrii trupei lui, printre care şi Natasha Watkins, a suţinut un concert live. Cei aproximativ o mie de fani, constănţeni şi turişti veniţi pe litoral, adolescenţi, tineri, dar şi persoane de 50 de ani, s-au încălzit, în noaptea răcoroasă de sfîrşit de august, pe ritmuri reggae. Hiturile lansate de Shaggy, „Oh Carolina“, „Boombastic“ sau “Hey Sexy Lady”, dar şi piese de pe ultimul album, „Intoxication“, au răsunat, vineri noapte, pe plaja din Mamaia. Aflat pentru prima dată în România, Shaggy s-a arătat deosebit de încîntat că are sute de fani români care îi ştiu pe de rost piesele. Printre cei care au luat parte la show-ul Shaggy s-au aflat fostul lider sindical al minerilor, Miron Cosma, cîntăreaţa Delia Matache şi iubitul său Mateo, dar şi actriţa Dorothea Petre. După concertul de pe plajă, Shaggy a fost amfitrionul unui afterparty în Clubul Bamboo din Mamaia. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, precum şi primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, s-au aflat printre cei care l-au ascultat pe Shaggy în clubul din Mamaia. Concertul susţinut în Mamaia a făcut parte din turneul de promovare a celui mai recent album al starului pop, „Intoxication“. La sfîrşitul acestei săptămîni, jamaicanul va concerta în Cehia.

Shaggy a fost cazat într-un hotel de cinci stele din Mamaia. Singura cerinţă specială a artistului a fost să aibă un CD player în maşina ce-i asigura transportul, un Jaguar XKR, cît şi în cabina sa de la concert. Shaggy şi membrii trupei sale au preferat mîncărurile jamaicane, thailandeze şi chinezeşti foarte picante.

Cîntăreţul jamaican Shaggy, pe numele său real Orville Richard Burrel, s-a lansat pe piaţa muzicală în 1990. Şase ani mai tîrziu, după apariţia albumului „Boombastic“, acesta a primit premiul Grammy la categoria Best Reggae Album. Pentru cele peste 20 de milioane de albume, jamaicanul a primit Discul de Diamant. La începutul acestui an, Shaggy a lansat videoclipul pentru piesa „What’s Love“, în colaborare cu Akon. Piesa este al doilea single de pe albumul Intoxication”, lansat de Shaggy în urmă cu un an.