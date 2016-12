Sute de farmacii, în insolvenţă

Datoriile către farmacii nu s-au plătit de la începutul lunii martie a anului trecut, reaminteşte autorităţilor din Sănătate vicepreşedintele Colegiului Farmaciştilor din România, Clara Popescu. Ea susţine că farmaciile mai fac faţă, atâta vreme cât distribuitorii îşi onorează comenzile către ele. „Este la fel de rău şi dacă farmaciile îşi opresc activitatea şi nu eliberează reţete pentru că atunci nu îşi vor primi banii de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi este la fel de rău dacă intră în faliment şi insolvenţă”, a mai spus reprezentantul farmaciştilor din România. Ea a adăugat că, în prezent, 600 de farmacii sunt în insolvenţă, potrivit datelor de la instanţele de judecată, dar cifra este mult mai mare, întrucât nu mulţi au dorit să facă acest lucru, în speranţa că problema lor se va rezolva într-un final. Clara Popescu este însă pesimistă, precizând că situaţia nu se va rezolva pentru că nu sunt bani. “Noi am făcut demersuri către diferite autorităţi pentru a se rezolva situaţia, iar dacă lucrurile continuă ne vom adresa Comisiei Europene şi Fondului Monetar Internaţional. Ştiu sigur că nu mai sunt bani. Corect ar fi ca reprezentanţii CNAS să iasă şi să spună care este situaţia”, a apreciat ea. CNAS are datorii de peste 80 de milioane de euro faţă de farmacii, ceea ce îi obligă tot mai mult pe farmacişti să cesioneze creanţele distribuitorilor de medicamente. “Este adevărat că avem aceste datorii faţă de farmacii şi spitale, dar cu siguranţă ca ele vor fi achitate anul acesta şi sperăm ca din a doua jumătate a acestui an să putem intra în graficul de plăţi”, susţine Lucian Duţă, preşedintele CNAS.