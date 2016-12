Sute de medicamente psihotrope găsite în celula lui Cristian Borcea

19:17:46 / 27 Ianuarie 2016

lolo

Potrivit unor cercetatori din SUA sexul oral sau neprotejat poate aduce foarte multe beneficii pentru organismul si psihicul unei femei. Studiile facute au dezvaluit ca in lichidul seminal se gasesc estrogen, oxitocina, melatonina, serotonina si alte substante antidepresive, relateaza amiiko.ro. Desi poate parea putin ciudat pentru foarte multa lume, femeile care primesc in organism „samanta barbatilor” sunt mai putin depresive si au mereu o stare de bine, in timp ce femeile care fac tot posibilul sa se protejeze ajung sa fie depresive si nefericite.