Sute de obiective de investiţii la ANAR

Administraţia Naţională „Apele Române“ (ANAR) a anunţat, vineri, că are în curs de execuţie 252 de obiective de investiţii, dintre care 210 sunt finanţate de la bugetul de stat, 23 dintre acestea urmând să fie finalizate până la sfârşitul anului. Potrivit ANAR, pentru aceste obiective de investiţii au fost alocate de la bugetul de stat fonduri în valoare de 37.001.000 de lei, până în prezent fiind executate lucrări în valoare de 76% din sumă. Reprezentanţii ANAR au precizat că până la sfârşitul acestui an vor fi încheiate lucrările la 23 de obiective, la care s-ar putea adăuga alte 15 dacă vor fi asigurate fondurile necesare, în valoare de un milion de lei. „Şi în acest an se continuă execuţia lucrărilor începute încă de dinaintea lui 1996, o mare parte dintre acestea având rol de atenuare a undelor de viitură, dar şi de asigurare a resurselor de apă pentru zone deficitare. Până la sfârşitul acestui an, dintre cele finanţate de la bugetul de stat, dacă vor fi asigurate resursele financiare necesare, vor fi finalizate în jur de 40 de obiective. Mai exact, dintre cele 210 lucrări aflate în curs de execuţie, finanţate de la buget, 23 vor fi finalizate până la sfârşitul anului, iar alte 15 lucrări, realizate în proporţie de peste 90%, mai au nevoie de fonduri în valoare de 1.000.000 lei pentru a putea fi finalizate“, se arată într-un comunicat de presă al ANAR.