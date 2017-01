Sute de persoane la Bursa Locurilor de Muncă

Înarmaţi cu mai multe CV-uri şi cu multă răbdare, sute de constănţeni de toate vârstele, aflaţi în căutarea unui job, au venit vineri dimineaţa la Campusul Universităţii „Ovidius”, unde s-a desfăşurat Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa. Majoritatea celor care şi-au căutat un loc de muncă erau trecuţi de prima tinereţe, oameni care trăiesc din şomaj sau care nu mai primesc niciun fel de indemnizaţie, însă sunt ajutaţi financiar de familie. Vârsta, pe de o parte, dar şi lipsa experienţei în muncă a celor aflaţi în căutarea unui job, pe de altă parte, au fost principalele probleme de care s-au lovit şomerii în momentul intervievării. Pretenţiile acestora nu sunt foarte mari. „Caut orice de muncă, însă pe perioadă nedeterminată. Am terminat în urmă cu câţiva ani Universitatea Maritimă - specializarea Ingineria Mediului, dar nu am lucrat deloc în domeniu. Ultimul job pe care l-am avut a fost la o casă de pariuri. Îmi caut de lucru de mai bine de jumătate de an şi nu găsesc nimic. Este foarte greu. Acum am depus câteva CV-uri şi sper să fiu contactată”, a spus o tânără. Persoanele de peste 50 de ani au spus că, deşi au experienţă, nu sunt căutate de angajatori, tocmai din cauza vârstei. Oamenii consideră că anii de muncă pe care îi au în spate ar trebui să îi ajute să-şi găsească cu uşurinţă un loc de muncă. „Îmi caut de muncă de mai bine de trei luni. În perioada cât am primit indemnizaţie de şomaj, m-am înscris la cursuri de recalificare. Am urmat un curs de stivuitorist, în speranţa că voi avea mai mult succes să îmi găsesc ceva de lucru. Am depus un CV la o firmă, am dat probă de lucru, pe care am luat-o, şi, când am ajuns la Departamentul Resurse Umane, mi-au spus că nu mă angajează din cauza vârstei. Nici măcar anii de muncă nu au mai contat. Mi-au spus că nu vor ei să mă scoată la pensie”, a povestit, nemulţumit, un şomer de 59 de ani.

LIPSA EXPERIENŢEI, MAREA PROBLEMĂ Nici tinerii prezenţi la Bursa Locurilor de Muncă nu s-au arătat prea încrezători. „Sunt absolvent de liceu. Am trimis nenumărate CV-uri, am fost chemat la interviuri, am primit promisiuni, însă nimeni nu m-a chemat ulterior. Angajatorii caută oameni cu experienţă. Pentru mine nu contează salariul, important este să muncesc undeva”, a spus un tânăr. În această situaţie se află şi o tânără absolventă a unei forme de învăţământ superior de scurtă durată. „Am terminat anul trecut Balneofizio-kinetoterapie, la „Ovidius”, şi de atunci tot trimit CV-uri, însă fără niciun rezultat. Toţi angajatorii cer experienţă. Nici măcar voluntariat nu am reuşit să fac. Deşi am depus cereri pentru a face acest lucru, nici până acum nu am fost sunată. Sper să-mi găsesc ceva de muncă la bursă”, a spus tânăra. Pe de altă parte, părerea angajatorilor este, însă, diferită faţă de cea a oamenilor care vin să-şi depună CV-ul pentru interviu. „Oferim joburi doar pe perioadă determinată. Sunt oameni care preferă să rămână şomeri decât să muncească pentru câteva luni. Noi căutăm, în general, tineri, cu sau fără experienţă. Important este să îşi dorească să muncească”, a declarat un angajator care oferea posturi sezoniere la un hotel din Mamaia. În faţa angajatorilor s-au prezentat şi opt deţinuţi de la Penitenciarul Poarta Albă, care mai au puţin şi se eliberează şi sunt în căutarea unui loc de muncă.

143 şomeri constănţeni, angajaţi pe loc

AJOFM Constanţa a organizat vineri, Bursa Locurilor de Muncă, la Campusul Universităţii „Ovidius” şi în oraşul Mangalia, la Casa de Cultură. Potrivit directorului AJOFM Constanţa, Gheorghe Buşu, la bursă au participat 73 de agenţi economici, dintre care 21 la Mangalia, numărul total al locurilor oferite fiind de 1.364, dintre care 355 la Mangalia. „În cele două locaţii au fost prezenţi 1.225 şomeri, dintre care 250 la Mangalia. Dintre aceştia, potrivit datelor oferite de agenţii economici prezenţi, 850 de persoane (dintre care 150 la Mangalia) au fost selectate în vederea angajării, iar 143 (dintre care 13 la Mangalia) au avut şansa să fie angajate pe loc, dintre care şase persoane cu studii superioare“, a declarat Buşu. Persoanele angajate pe loc au optat pentru joburi din domeniile: hoteluri şi alte facilităţi de cazare, restaurante şi alte servicii (frizer, ambalator, femeie de serviciu). Potrivit ultimei raportări, realizată la sfârşitul lui februarie, rata şomajului în judeţul Constanţa a fost de 4,56%, corespunzătoare unui număr de 14.076 de şomeri, dintre care doar 7.053 erau indemnizaţi.