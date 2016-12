Sute de persoane, victime ale incendiilor

Peste 500 de persoane au devenit victime ale incendiilor cauzate de improvizaţiile făcute la instalaţiile electrice sau de gaz în primele zece luni ale acestui an. La lansarea campaniei naţionale „Renunţă. Improvizaţiile sunt catastrofale!“, reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) au precizat că numai în primele zece luni ale acestui an 581 de persoane au devenit victime ale incendiilor generate în principal de improvizaţii. „Numai în primele 10 luni ale acestui an, 5.000 de locuinţe au căzut pradă flăcărilor şi 581 de persoane - 550 adulţi şi 31 de copii - au devenit victime ale incendiilor. De asemenea, în aria de responsabilitate a E.ON, în ultimii trei ani, peste 260 de persoane au fost grav afectate ca urmare a intoxicaţiei cu monoxid de carbon, iar dintre acestea 67 de persoane şi-au pierdut viaţa prin asfixiere“, se arată statistica IGSU. Potrivit IGSU aceste evenimente s-au produs din cauza utilizării unor surse de încălzire alimentate cu gaze naturale racordate la coşuri de fum necurăţate sau înfundate, improvizate, construite necorespunzător sau chiar prin folosirea unor aparate de încălzire improprii, deteriorate sau neracordate la coşuri. (F.C.)