Sute de străini au încercat să treacă ilegal frontiera

În primele opt luni ale acestui an, politiştii de frontieră au depistat 692 cetăţeni străini care au încercat să treacă ilegal graniţa în/din România, prin alte locuri decît cele destinate controlului specific. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, se înregistrează o creştere cu aprox. 60% a numărului persoanelor care au încercat să treacă fraudulos a frontiera. Din totalul străinilor descoperiţi la \"frontiera verde\" în acest an, 473 persoane intenţionau să intre fraudulos în ţara noastră, iar restul de 219 persoane încercau să iasă ilegal din România. În ceea ce priveşte intrarea frauduloasă în România, graniţele cele mai active rămîn, în continuare, cele cu Ucraina (340 persoane) şi R. Moldova (59 persoane), iar pentru ieşirea ilegală din ţară, străinii încearcă cel mai mult frontiera cu Ungaria (174 persoane), urmată de cea cu Serbia (19 persoane). La numărul total al străinilor care încearcă trecerea ilegală peste \"frontiera verde\", se adaugă şi cei care apelează la alte metode pentru a intra sau ieşi în mod fraudulos în/din România. În perioada de referinţă, poliţiştii de frontieră au descoperit 461 străini, care s-au legitimat cu paşapoarte/vize false ori falsificate, sau ascunşi în mijloacele de transport. Dintre aceştia, 42 străini au fost depistaţi la intrarea în ţară şi 419, la ieşire. Din analizele efectuate de Poliţia de Frontieră Română privind fenomenul migraţiei ilegale s-a atabilit că cetăţeni moldoveni care intră legal în România pentru a ajunge fraudulos în ţări membre UE folosesc cărţi de identitate şi paşapoarte româneşti false sau aparţinînd altor cetăţeni români ori documente de şedere italiene falsificate sau ascunşi în mijloace de transport. La fe procedează şi cetăţenii turci care intră legal în România, iar la ieşirea din ţară, folosesc paşapoarte turceşti aparţinînd altor persoane (care au aplicate vize pentru Spaţiul Schengen), cărţi de identitate româneşti sau bulgăreşti false ori aparţinînd altor persoane. În schimb, cetăţeni sîrbi, indieni şi pakistanezi intră ilegal în România, prin trecere frauduloasă a frontierei şi, ulterior, solicită statut de azilant. Printre cei care intenţionau să intre sau să iasă ilegal din ţară prin trecerea frontierei verzi, se numără persoane provenind din: Pakistan, Georgia, Ucraina, Egipt, Palestina, Somalia, Irak, Rusia. Acestora li se alătură şi cetăţenii străini din Macedonia, Irak, Columbia, Zimbabwe, F. Rusă, China, Ucraina, Columbia, Albania, India, Iran şi Cuba care au folosit documente de călătorie false/falsificate ori s-au ascuns în mijloace de transport pentru a ajunge în alte state UE. În acceaşi perioadă, poliţiştii de frontieră au depistat 329 grupuri de migranţi, fiind identificaţi 131 traficanţi şi 1.274 migranţi. Dintre acestea, 25 grupuri (97 traficanţi şi 143 migranţi) erau organizate în vederea săvîrşirii infracţiunii de trafic de migranţi, conform Legii 39/2003. Tot în primele opt luni, poliţiştii de frontieră nu au permis intrarea în România, din diferite motive legale (paşapoarte false, lipsă viză intrare, lipsă mijloace de întreţinere etc.), unui număr de 6.359 cetăţeni străini şi, de asemenea, nu s-a permis ieşirea din ţară a 1.361 cetăţeni străini, care nu îndeplineau condiţiile prevăzute de lege.

Pe plan local, în primele opt luni s-au înregistrat 16 cazuri de treceri frauduloase a frontierei de stat fiind depistate 21 de persoane care au încercat să intre ilegal în ţara noastră. Potrivit statisticilor, s-a înregistrat o scădere de 50% comparativ cu aceeaşi perioada a anului trecut.