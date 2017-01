Sute de turişti britanici şi americani, la Constanţa

În această dimineaţă, în terminalul de pasagere al Portului Constanţa acostează două pasagere, unul maritim şi unul fluvial. Este vorba despre nava maritimă „Spirit of Adventure”, pavilion Bahamas şi cea fluvială, „River Adagio”, pavilion Elveţia. „Spirit of Adventure” are o lungime de 138 de metri, o capacitate totală de 352 de locuri şi este dotat cu restaurante, salon de înfrumuseţare, biblotecă şi spaţii de relaxare. „Nava efectuează croaziere, cu durată de circa două săptămîni în Marea Neagră. La această escală, pasagerul are 304 pasageri la bord, britanici şi americani, şi 210 membri de echipaj. În cele 12 ore cît nava va sta la cheu, turiştii vor face vizite la obiectivele istorice ale oraşului Constanţa”, a explicat Constantin Şoimu. El a adăugat că firma „Casa Phoenix” va agentura, vara aceasta, 18 escale ale pasagerelor maritime. Nava maritimă de pasageri „Spirit of Adventure” a fost construită în Germania, face croaziere din anul 1980, iar în perioada 2000 - 2005 a fost modernizată. Ultimul port în care aceasta a acostat este Varna, iar astăzi, la ora 18.00, „Spirit of Adventure” va ridica ancora şi va pleca în direcţia Odessa. Pasagerul va reveni în luna septembrie, cînd are programate două croaziere în Marea Neagră.

În ceea ce priveşte nava fluvială „River Adagio”, aceasta are la bord 152 de turişti, în majoritate americani. Echipajul pasagerului este format din 38 de membri, printre care 18 români. „River Adagio” va pleca din Portul Constanţa joi dimineaţă, după ce va îmbarca o nouă serie de pasageri.